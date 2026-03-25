حقيقة أم حقد؟: جوان لابورتا يشعل الجدل بـ"تصريحات الأفضل في التاريخ".. أسطورية ميسي تتحطم أمام كاتدرائية كرويف الخالدة

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، التي لا تزال جدرانها تهتز بصدى هتافات "ميسي.. ميسي"، خرج جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة؛ بتصريح لم يكن مجرد رأي عابر، بل أشبه بـ"بيان سياسي" في حضرة كرة القدم.

نعم.. لابورتا عندما اختار "أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم"، لم تذهب عيناه إلى خزائن البطولات المُرصعة بذهب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وإنما عادت إلى جيل السبعينيات؛ حيث ذلك اللاعب النحيل، الذي كان يوجه الملعب بإصبعه قبل قدميه.

وقام لابورتا باختيار الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، نجم برشلونة ومديره الفني الأسبق، كـ"أعظم لاعب في التاريخ"؛ ليفتح الباب على مصرعيه أمام الجدل الأزلي، وهو: "هل الأفضل من يُحطم الأرقام القياسية ويطوع الكرة لمستحيل.. أم القائد الذي يُغيّر جينات نادٍ بأكمله؟!".

وما بين ميسي الذي جسد "الكمال الكروي" فوق أرضية المستطيل الأخضر، وكرويف الذي اخترع "الأيديولوجيا" التي سمحت بظهور جيل الأسطورة الأرجنتينية في برشلونة؛ وجد لابورتا نفسه يتعرض للاتهامات، بسبب اختياره للأفضل.

البعض اعتبر تصريحات رئيس العملاق الكتالوني بـ"الحاقدة" على ليو، بسبب علاقتهما المتوترة مؤخرًا؛ بينما وصفها آخرون بـ"المُتناقضة"، خاصة أنه له أحاديث قديمة قال فيها إن ميسي هو الأفضل في التاريخ.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، الأسباب التي قد تكون وراء تفضيل لابورتا لكرويف على ميسي؛ بعيدًا عن العلاقات المتوترة بينه والأسطورة الأرجنتينية، أو تصفية الحسابات الشخصية..