من حلم جوارديولا إلى واقع مانشيني .. المرشحون البارزون لتدريب إيطاليا وخلافة جاتوزو

تقول الرواية الشائعة عن أنطونيو كونتي إن مدرب نابولي معتاد على أن يجد فريقاً جاهزاً، وأن ينافس دائماً على اللقب الأكبر، وأن يفقد صبره على الفور إذا تعذر تحقيق ذلك. قصة المطعم الذي تبلغ تكلفة الوجبة فيه 100 يورو، وما إلى ذلك. لكن هذا ليس صحيحاً تماماً.

لقد درب كونتي إيطاليا من قبل، حيث حل محل تشيزاري برانديلي بعد كارثة البرازيل عام 2014، وغادر بعد عامين، في نهاية يورو 2016. وهي بطولة تمثل الأساس لفهم كيف يمكن أن يكون المدرب من سالنتو هو الشخص المناسب حقًا لتولي زمام الأمور في فريق مزقته الأحداث مرة أخرى.

كانت تلك المنتخب الإيطالي، الذي تمكن من الوصول إلى خطوة واحدة من نصف نهائي بطولة أوروبا، متواضعاً بشكل خاص. كان لديه بوفون، و"بي بي سي"، ودي روسي، وقليل غير ذلك. ومع ذلك، اعتمدت على روح، وتماسك في الأهداف، وعدوانية لا تزال تُذكر حتى اليوم. وافق كونتي على تدريبها على الرغم من ذلك وكان على حق: يُذكر دورته بتقدير وحنين. في هذه الحالة، لن يكون الأمر مجرد إعادة لتجربة سابقة.

المشكلة هي أن انتزاعه من نابولي، على افتراض أنه سيصبح بالفعل الخيار الأول، لن يكون أمراً سهلاً. ينتهي عقد كونتي بعد ما يزيد قليلاً عن عام، في عام 2017، ودي لورينتيس عازم تماماً على الاحتفاظ بمدربه.