من حلم جوارديولا إلى واقع مانشيني .. المرشحون البارزون لتدريب إيطاليا وخلافة جاتوزو

إيطاليا
أنتونيو كونتي
ماسيميليانو أليجري
روبرتو مانشيني
بيب جوارديولا

قرر المدرب الاستقالة من منصبه بعد الخروج من البطولة في البوسنة، وبدأت بالفعل عملية البحث عن خليفته: من هو المرشح الأنسب لبدء مرحلة جديدة؟

استقال جابرييلي جرافينا، وها هو جيجي بوفون يغادر هو الآخر. وسيكون رينو جاتوزو هو التالي الذي يغادر عالم كرة القدم الإيطالية، ما لم تحدث تقلبات مفاجئة؛ فقد قرر هو الآخر التنحي عن منصبه بعد إقصاء المنتخب الإيطالي من كأس العالم على يد البوسنة.

في خضم الفوضى التي يعيشها كرة القدم الإيطالية مرة أخرى، بين تحليل المشاكل العميقة ودائرة مفرغة يبدو من المستحيل كسرها، بدأت بالفعل عملية البحث عن بديل. والأسماء المطروحة على الطاولة مرموقة للغاية.

من أنطونيو كونتي إلى ماسيميليانو أليغري، مروراً بروبرتو مانشيني: من هو الأفضل لخلافة غاتوزو؟ إيجابيات وسلبيات المرشحين لتولي مقعد المدرب الوطني.

  • أنطونيو كونتي

    تقول الرواية الشائعة عن أنطونيو كونتي إن مدرب نابولي معتاد على أن يجد فريقاً جاهزاً، وأن ينافس دائماً على اللقب الأكبر، وأن يفقد صبره على الفور إذا تعذر تحقيق ذلك. قصة المطعم الذي تبلغ تكلفة الوجبة فيه 100 يورو، وما إلى ذلك. لكن هذا ليس صحيحاً تماماً.

    لقد درب كونتي إيطاليا من قبل، حيث حل محل تشيزاري برانديلي بعد كارثة البرازيل عام 2014، وغادر بعد عامين، في نهاية يورو 2016. وهي بطولة تمثل الأساس لفهم كيف يمكن أن يكون المدرب من سالنتو هو الشخص المناسب حقًا لتولي زمام الأمور في فريق مزقته الأحداث مرة أخرى.

    كانت تلك المنتخب الإيطالي، الذي تمكن من الوصول إلى خطوة واحدة من نصف نهائي بطولة أوروبا، متواضعاً بشكل خاص. كان لديه بوفون، و"بي بي سي"، ودي روسي، وقليل غير ذلك. ومع ذلك، اعتمدت على روح، وتماسك في الأهداف، وعدوانية لا تزال تُذكر حتى اليوم. وافق كونتي على تدريبها على الرغم من ذلك وكان على حق: يُذكر دورته بتقدير وحنين. في هذه الحالة، لن يكون الأمر مجرد إعادة لتجربة سابقة.

    المشكلة هي أن انتزاعه من نابولي، على افتراض أنه سيصبح بالفعل الخيار الأول، لن يكون أمراً سهلاً. ينتهي عقد كونتي بعد ما يزيد قليلاً عن عام، في عام 2017، ودي لورينتيس عازم تماماً على الاحتفاظ بمدربه.

    • إعلان
    مانشيني مرة أخرى؟

    سيكون تعيين روبرتو مانشيني بمثابة عودة أيضاً. ففي عهده، عاشت إيطاليا لحظة الفرح الوحيدة خلال ما يقرب من عقدين من الركود الكروي: تلك المسيرة التي لا تُنسى في صيف 2021 نحو الانتصار في ويمبلي ونحو الفوز الأوروبي الثاني في تاريخ المنتخب الأزور.

    سيجلب مانشيني نفحة من التجديد التكتيكي: من المرجح العودة إلى تشكيلة 4-3-3 التي قادت إيطاليا قبل ما يقرب من خمس سنوات نحو هذا الإنجاز. كما أن العلاقة بين المدرب السابق لإنتر والمنتخب الإيطالي ستكون مهمة بشكل خاص، حيث صرح مراراً وتكراراً بأنه ندم على انفصاله عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في عام 2023. بالإضافة إلى عامل الحنين إلى الماضي، كما هو الحال هنا، وقليل من السحر الذي لا يضر أبداً.

    وبغض النظر عن مسألة إعادة تسخين الحساء، التي لا تقبلها بعض الأطراف، فإن الحقيقة هي أن مانشيني اختار أن يذهب للتدريب بعيدًا عن كرة القدم الكبرى: أولاً مع المنتخب السعودي، ثم في قطر مع نادي السد. ومن السهل أن نتخيل، لهذا السبب أيضًا، أن عودته ستُقابل برفع الحاجب من قبل بعض التيارات الفكرية.

    اعتراض: بدا مانشيني متجهًا نحو مسيرة ثانوية حتى قبل تعيينه مدربًا لمنتخب إيطاليا في 2018: فقد درب جلطة سراي وزينيت، ولم تكن عودته إلى إنتر سعيدة للغاية. ثم سارت الأمور كما سارت. لذا...

  • وماذا عن أليجري؟

    كما أن ماسيميليانو أليجري لديه عقد ساري المفعول مع ميلان: حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي. باختصار، الطريق المؤدي إليه ليس سهلاً هو الآخر.

    على عكس كونتي ومانشيني، لم يدرب أليغري إيطاليا قط. أو بالأحرى: لم يدرب أي منتخب وطني قط. لطالما اعتاد العمل على أرض الملعب، وهو يفعل ذلك منذ بداية مسيرته. في المنتخب الإيطالي، سيتعين عليه تغيير عقليته.

    ثم، بالطبع، قيل الشيء نفسه عن كونتي قبل أن يقود المنتخب الوطني بنجاح. أو عن كارلو أنشيلوتي، شخص آخر غير حياته عندما لم يتوقع أحد ذلك.

    أما من الناحية التكتيكية، فمن الخطأ الاعتقاد بأن أليجري متشدد في استخدام الدفاع الثلاثي. إنه يحب الفرق المتوازنة، هذا صحيح، ويهتم دائماً بالجوهر أكثر من الإثارة. ربما هذا هو بالضبط ما تحتاجه منتخب وطني لا يشتهر بالإثارة على الإطلاق.

    حلم جوارديولا

    إذا كان لكل من كونتي ومانشيني وأليجري أسبابهم الخاصة، فإن فكرة انضمام بيب جوارديولا تبدو أقرب إلى الخيال العلمي لسبب بسيط: من الصعب تصور أن مدرباً يتمتع بسمعته هذه سيقبل بالانزلاق في تلك «الثقب الأسود» الذي (عاد) ليصبح عليه كرة القدم لدينا في الأيام الأخيرة.

    لقد فاز جوارديولا بكل شيء وأكثر في مانشستر سيتي. وقبل ذلك، كان قد فعل الشيء نفسه في برشلونة وبايرن ميونيخ. إنه معتاد على التفكير دائماً بشكل كبير، وعلى قيادة أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وعلى اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

    ليس هذا فحسب: فالتعقيدات التكتيكية لغوارديولا معروفة وليست للجميع. فهي تتطلب لاعبين على مستوى عالٍ حقاً، من أندية كبرى ليس فقط إيطالية بل أوروبية بشكل أساسي. وإيطاليا لديها القليل منهم، القليل جداً.

    لهذا السبب قد يكون بيب المدرب المناسب للفريق الخطأ. ولهذا السبب تبرز ملامح كونتي ومانشيني، بالإضافة إلى أليجري، بشكل أكثر واقعية في الأفق. إذا سمحت العقود الحالية بذلك.