كلوب ضحيتك المفضلة وليس التحدي الأصعب .. جوارديولا يكذب على نفسه ويرفض الخضوع أمام ريال مدريد!

عاش بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، واحدة من أكثر الليالي إحباطًا في مسيرته التدريبية، بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

الأمور كانت منتهية بالفعل، لولا التمسك بأحلام الريمونتادا الواهية، التي تتناسب مع فريق يترنح في كل اتجاه مثل سيتي، الخسارة بثلاثية نظيفة في الذهاب تبعتها هزيمة أخرى 2/1 على ملعب الاتحاد.

الطريقة التي خرج بها جوارديولا وفريقه، وحالة بيب وتعبيرات وجهه، دفع أحد الصحفيين لسؤاله عن التحدي الأصعب الذي واجهه في مسيرته، وإن كان ريال مدريد هو العقبة الأبرز خلال فتراته مع برشلونة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

الرد كان:"لا، يورجن كلوب كان التحدي الأصعب في مسيرتي"، فلماذا اختار بيب نظيره الألماني؟



