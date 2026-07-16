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محمد سعيد

جوارديولا، زيدان وكلوب .. أحجار كريمة تتصارع على رقعة شطرنج كأس العالم 2030

فقرات ومقالات
بيب جوارديولا
كارلو أنشيلوتي
يورجن كلوب
زين الدين زيدان
إسبانيا
كأس العالم
إنجلترا
البرازيل
فرنسا

2028 تتحول إلى نقطة فاصلة في مسيرة المنتخبات الكبرى

تطوي الساحرة المستديرة صفحة مونديال 2026 بصخبه ومفاجآته، لا تبدو النهاية مجرد صافرة ختام، بل هي نقطة انطلاق لزلزال تكتيكي يعيد رسم خريطة كرة القدم العالمية.

إنها اللحظة التي تتخلى فيها المنتخبات الوطنية الكبرى عن دور "مدرب الفريق القومي" للاعبين، لتتحول إلى ملاذ أخير لـ "الجنرالات العمالقة" الذين أنهكهم ضغط الأندية اليومي، حيث تغيرت فلسفة الاتحادات الكروية؛ لم تعد تبحث عن مدرب "طوارئ" أو "مسيّر أعمال"، بل أصبحت تفتش عن "مهندسي مشاريع طويلة المدى".

في المقابل، يبحث "عمالقة" التدريب عن فضاء أرحب يمنحهم المجد الدولي دون الاحتراق اليومي في حروب الدوريات المحلية، إنها "المعركة الكبرى لعام 2030"، وتفاصيلها تُكتب الآن بحبر الصبر والترقب.

  • Manchester City v Bayern Muenchen - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    ترياق "بيب" لإنهاء صداع توخيل المُزمن

    رغم البيانات الرسمية الهادئة والنفي المستمر من الاتحاد الإنجليزي لإقالة توماس توخيل، إلا أن صوت الشارع في مهد كرة القدم يبدو صاخبًا ولا يمكن تجاهله؛ فالجماهير تبحث عن هوية مفقودة لا يملك سرها سوى رجل واحد.

    هنا يبرز اسم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي السابق، كحلم أزلي يقترب من الواقع، حيث يمثل العبقري الإسباني للأسود الثلاثة الاختيار المثالي لترويض النجوم، خصوصًا أن وصول إسبانيا إلى نهائي 2026 وتتويجها من قبل باليورو، أصبح صك أمان لحماية لويس دي لافوينتي وتأمين عرشه في قيادة "لا روخا".

    وبعد ما يقارب من العشرين عامًا من الضغط العصبي المتواصل والركض اليومي خلف البطولات واختبارات الأندية القاتلة، تمثل المنتخبات لجوارديولا "استراحة محارب" تكتيكية، وحتى لو لم يقتنع الاتحاد الإنجليزي بتعيينه حاليًا بدلًا من توخيل، ففي عام 2028، ستكون إنجلترا هي البلد المضيف لأمم أوروبا، ولن يجد الاتحاد الإنجليزي "ترياقًا" أفضل من بيب؛ الرجل الذي يعرف تفاصيل الجسد الكروي الإنجليزي عن ظهر قلب، وحفظ عقول وإمكانيات لاعبي البريميرليج وستكون يورو 2028 بوابته لتهيئة جيل مرعب يكتسح به مونديال 2030.

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    فرنسا وزيدان.. حقبة جديدة للتنقيب عن الذهب

    انتهت حقبة ديدييه ديشان الطويلة، وأُغلق الدفتر الذي كُتبت فيه نجاحات وإخفاقات العقد الأخير، الكل الآن، من قمة الهرم السياسي إلى أصغر مشجع في "الشانزليزيه"، يقف متأهبًا لاستقبال الابن البار زين الدين زيدان.

    فبعد استراحة طويلة وخلوة اختيارية امتدت منذ نهاية ولايته الثانية مع ريال مدريد، يعود "زيزو" برداء المنقذ وبمشروع قومي خالص، ولن تكون البداية سهلة، فاختباره الأول سيكون يورو 2028، ومهمته الكبرى تتلخص في كسر "لعنة الإقصائيات" التي طاردت الديوك مؤخرًا.

    فبين مرارة توديع يورو 2024، وسقوط مونديال 2026 من نصف النهائي، وخيبة دوري الأمم الأوروبية 2025، يحتاج نجوم "البلوز إلى كاريزما زيدان ليعيد صياغة العقلية الانتصارية للمجموعة، ممهدًا الطريق لغزو ذهبي في 2030..

  • carlo ancelotti brasiliengetty

    أنشيلوتي والبرازيل.. عنق الزجاجة

    على الجانب الآخر من الأطلسي، يعيش العجوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي التجربة الأكثر تعقيدًا وقسوة في مسيرته الأسطورية، فبعد أن حقق كل شيء مع الأندية، يجد نفسه محاصرًا في "ماراكانا" بضغوط إعلامية وجماهيرية تطالب برأسه فورًا، لدرجة وصول الانتقادات إلى لسان رئيس البلاد نفسه لولا دا سيلفا.

    ورغم أن عقده يمتد حتى مونديال 2030، إلا أن كارلو يعلم أن البقاء يتطلب "ثورة غضب" وجراحة قيصرية عاجلة، ويبقى المحك الحقيقي لإنقاذ كبريائه هو كوبا أمريكا 2028، فلم يعد أمام أنشيلوتي خيار سوى تطهير صفوف السامبا؛ والجماهير لن تغفر خروجًا جديدًا أمام منتخبات أوروبية متوسطة مثل النرويج.

    يتطلب الأمر الآن التضحية بالجيل القديم وأسماء بحجم نيمار وأليسون، وبناء جيل شاب، صلب، وقادر على مجاراة إيقاع الكرة الأوروبية السريع، كشرط أساسي ليبقى كارلو على مقعد القيادة حتى 2030.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    كلوب وألمانيا.. "الماكينات" تنهض من ركام الإحباط

    في برلين، تدق الطبول معلنةً بداية عهد جديد؛ ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي لتولي يورجن كلوب تدريب المانشافت، حيث يُنظر إلى كلوب في ألمانيا بأنه "المخلص" والوحيد القادر على إحياء الجسد الألماني الهامد بعد سلسلة من التجارب التي ولدت ميتة أو مشوهة مع هانزي فليك ويوليان ناجلسمان.

    تمتلك ألمانيا ترسانة من المواهب الشابة والواعدة، لكنها كانت تفتقد دائمًا إلى "الملهم" والشخصية الأبوية الحازمة التي يجسدها كلوب، وبالنسبة ليورجن، يمثل هذا التحدي البوابة الذهبية للعودة لساحة التدريب كملك متوج، بعيدًا عن جحيم الضغط اليومي والاستنزاف البدني والنفسي الذي عانى منه في ليفربول، وهو ما دفعه سابقًا للاستقالة واللجوء لـ "ريد بول" كمستشار رياضي.

    مهمة كلوب تشبه إلى حد كبير ما فعله يواخيم لوف قبل عقدين؛ إذ يتوجب عليه جمع شتات المواهب، وصناعة جيل شاب يتميز بالسرعة والجرأة والشراسة الألمانية المعتادة، ليكون جاهزًا لالتهام الأخضر واليابس بحلول عام 2030.

  • بيت القصيد

    شطرنج 2030 يُلعب الآن لإننا لا نعيش مجرد تنقلات مدربين، بل نراقب عملية إعادة صياغة كاملة لمفهوم "مدرب المنتخب"، فعندما يجتمع جوارديولا، زيدان، أنشيلوتي، وكلوب على رقعة شطرنج دولية واحدة، فإننا موعودون بصراع تكتيكي وفكري لم تشهده كرة القدم من قبل.

    والأكيد أن بوصلة مونديال 2026 أشارت إلى الخلل، ومحطات 2028 (اليورو والكوبا) ستكون المعامل التحضيرية، أما الانفجار الكبير والمعركة الكبرى فستكون في 2030، حيث سيكتب التاريخ اسم العبقري الأكبر الذي نجح في ترويض المنتخبات وصنع المجد الخالد بلغة المشاريع الكبرى.