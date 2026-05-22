كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن قائمة الفائزين بجوائز الأفضل في دوري روشن، خلال منافسات موسم 2025-2026.
جوائز دوري روشن 2026: فيليكس يخطف "الأفضل" من رونالدو .. لقب جديد للجوير والعليوة أثبت رؤية بن هاربورج!
النصر بطلًا .. أبرز ملامح دوري 2026
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب دوري روشن، للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، بعدما اختتم الموسم بانتصار عريض على ضمك برباعية مقابل هدف، ليحصد اللقب بوصوله إلى النقطة 86.
ورغم أنه لم يحقق أي خسارة على مدار الـ34 مباراة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا ليحقق الهلال اللقب، بسبب تحقيق تسع تعادلات، ليكتفي بوصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 84 نقطة.
وحجز النصر والهلال والأهلي، مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، باحتلال المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك فوز الأهلي باللقب الآسيوي، فيما تأهل القادسية والاتحاد، صاحبي المركزين الرابع والخامس إلى ملحق النخبة.
في المقابل، تأهل التعاون إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، فيما جاء الاتفاق سابعًا، ليصبح مرشحًا للمشاركة في دوري أبطال الخليج.
وندخل الموسم الجديد، بدون ضمك والأخدود والنجمة، الذين هبطوا رسميًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى، فيما يشارك في دوري روشن، الصاعدان حديثًا، أبها والفيصلي، والمتأهل من لقاء الدرعية والعلا.
أفضل لاعب: فيليكس يتفوق على رونالدو
وأعلنت الرابطة عن تتويج البرتغالي جواو فيليكس، نجم النصر، بجائزة أفضل لاعب في موسم 2025-2026 من دوري روشن.
وقدم فيليكس مستويات مذهلة في أول مواسمه مع النصر، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة الفريق نحو اللقب، بعدما سجل 20 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة، كما تمكن من الفوز بكرة الهاتريك في ثلاث مباريات، ضد التعاون والفيحاء والشباب.
وتفوق جواو فيليكس على مواطنه، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وكذلك روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، وإيفان توني وخوليان كينيونيس، ثنائي الأهلي والقادسية.
أفضل مدرب: جورج جيسوس
وأعلنت الرابطة عن تتويج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، بجائزة أفضل مدرب في موسم 2025-2026، وذلك بعدما قاد العالمي لإنجاز تحقيق اللقب بعد غياب طويل.
جيسوس نجح في صناعة نسخة هجومية "فتاكة" للنصر، والذي حقق انتصارات عريضة في العديد من المباريات، كما تمكن من قيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق البطولة، في أول مواسمه مع النصر.
أفضل لاعب سعودي: مصعب الجوير
وبعد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2024-2025، لا يزال مصعب الجوير، متوسط ميدان القادسية، يواصل كتابة التاريخ، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب سعودي في دوري روشن السعودي، خلال موسم 2025-2026.
في موسمه الأول - أيضًا - مع القادسية، كان مصعب الجوير بمثابة "المايسترو" في كتيبة بريندان رودجرز، حيث تمكن من تقديم 17 مساهمة تهديفية، بعد تسجيله 6 أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة.
وبرز مصعب الجوير في مواجهاته أمام الكبار، خاصة في الدور الثاني، حيث صنع تمريرتين حاسمتين أمام الهلال، وسجل هدفًا في الفوز على الأهلي، وكذلك هدف ضد النصر، حينما فاز القادسية (3-1)، وهدف ضد الاتحاد، في ليلة الفوز الكاسح بخماسية.
أفضل لاعب واعد: عبد العزيز العليوة
واختارت الرابطة، لاعب الخلود، عبد العزيز العليوة، للفوز بجائزة أفضل لاعب واعد، في دوري روشن، خلال موسم 2025-2026.
العليوة قدم مستويات مميزة مع الخلود، وأثبت القادم من النصر، صحة رؤية الإدارة الرياضية، والذي نال إشادات كثيرة من قِبل مالك النادي، بن هاربورج، فيما حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الشهر "أربع" مرات، خلال شهور أكتوبر، ديسمبر، فبراير، إبريل.
وتمكن جناح الخلود، صاحب الـ22 عامًا، من إحراز 4 أهداف وصناعة تمريرتين حاسمتين في 33 مباراة بدوري روشن، ناهيك عن دوره البارز في قيادة الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
هداف الدوري: خوليان كينيونيس
وتوج المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، بجائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هدّاف في دوري روشن السعودي، بعد صراع شرس مع إيفان توني وكريستيانو رونالدو، نجمي الأهلي والنصر.
كينيونيس استطاع أن ينتزع الحذاء الذهبي، بمستويات خارقة مع القادسية، سجل خلالها 33 هدفًا في 31 مباراة، ليصبح ثالث أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، بتاريخ الدوري السعودي، خلف كريستيانو رونالدو "35" وعبد الرزاق حمد الله "34".
وصنع كينيونيس سلسلة من التسجيل المتتالي على مدار ثماني جولات بين (12-19)، كما تمكن من هز شباك الفرق الكبرى، ما عدا الأهلي..
* سجل هدفين ضد الهلال (ذهابًا وإيابًا).
* سجل هدفين ضد النصر (ذهابًا وإيابًا).
* سجل 5 أهداف ضد الاتحاد (ذهابًا وإيابًا).
وبخلاف ذلك، فإن تميز كينيونيس تمثل أيضًا في تسجيل أربع ثلاثيات (هاتريك) في شباك نيوم، الفيحاء، الأخدود، الاتحاد.
أفضل حارس: إدوارد ميندي
وقررت الرابطة، منح السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، جائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى في دوري روشن، هذا الموسم.
وجاء ذلك بفضل مستويات ميندي الرائعة، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه عبر 14 مباراة، كما تمكن من التصدي لـ46 كرة، وأبعد ركلة جزاء، بينما استقبل 18 هدفًا.