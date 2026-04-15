وثق المدرب فينسنت كومباني بالتشكيلة الأساسية نفسها كما في مدريد. بعد 35 ثانية تسبب حارس بايرن مانويل نوير بتمريرة خاطئة فادحة في هدف 0:1 عبر أردا غولر. في الدقيقة 6 عادل ألكسندر بافلوفيتش، قبل أن يسجل غولر ركلة حرة مباشرة محولة بنجاح ليكمل الثنائية ويعيد ريال إلى التقدم (29.).

سجل هاري كين قبل الاستراحة تعادل بايرن من جديد (38.)، وسجل كيليان مبابي تقدم ريال من جديد (42.). بعد تبديل الجانبين هدأت المباراة قليلاً - إلى أن أصبحت مجنونة مرة أخرى قبيل النهاية. في الدقيقة 86 رأى إدواردو كامافينغا البطاقة الصفراء-الحمراء، وفي الدقيقة 89 سجل لويس دياز التعادل الحاسم، قبل أن يضع مايكل أوليسه اللمسة الأخيرة في الوقت بدل الضائع إلى 4:3.

