Manuel Neuer zum Dritten
Nino Duit

جنون نوير وعرض أوباميكانو الرائع مع عيب: بايرن ميونخ، التقييمات والنقد الفردي لمباراة الإياب ضد ريال مدريد

""" أقصى نادي بايرن ميونخ ريال مدريد وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد فوز 2:1 في مباراة الذهاب، فاز الفريق البافاري في مباراة الإياب المضطربة بنتيجة 4:3. لاعبو بايرن ميونخ في التقييم الفردي. """

"""

وثق المدرب فينسنت كومباني بالتشكيلة الأساسية نفسها كما في مدريد. بعد 35 ثانية تسبب حارس بايرن مانويل نوير بتمريرة خاطئة فادحة في هدف 0:1 عبر أردا غولر. في الدقيقة 6 عادل ألكسندر بافلوفيتش، قبل أن يسجل غولر ركلة حرة مباشرة محولة بنجاح ليكمل الثنائية ويعيد ريال إلى التقدم (29.). 

سجل هاري كين قبل الاستراحة تعادل بايرن من جديد (38.)، وسجل كيليان مبابي تقدم ريال من جديد (42.). بعد تبديل الجانبين هدأت المباراة قليلاً - إلى أن أصبحت مجنونة مرة أخرى قبيل النهاية. في الدقيقة 86 رأى إدواردو كامافينغا البطاقة الصفراء-الحمراء، وفي الدقيقة 89 سجل لويس دياز التعادل الحاسم، قبل أن يضع مايكل أوليسه اللمسة الأخيرة في الوقت بدل الضائع إلى 4:3.

هنا يمكنكم الانتقال إلى تقرير المباراة.

"""

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: مانويل نوير

    """

    حتى وهو في سن الأربعين، يسير نوير على حافة ضيقة بين العبقرية والجنون. بعد عرضه الباهر في مدريد، تسبب بتمريرة خاطئة سيئة للغاية في التأخر المبكر بهدف من أردا غولر. وكذلك عند الركلة الحرة التي نفذها غولر مباشرةً وسجل منها، لم يظهر نوير بصورة جيدة: بسبب ضعف العمل بالقدمين لم يعد يصل بيده إلى الزاوية اليسرى العليا. لكن في الدقيقة 55 أنقذ نوير بتصدٍ رائع أمام مبابي. التقييم: 5.

    """
  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: يوسيب ستانيشيتش

    """

    في الدقيقة 37 فشل ستانيشيتش بتسديدة قوية أمام حارس ريال أندري لونين. في لقطة ما قبل هدف 2:3 احتجّ دون جدوى - وعلى الأرجح بحق - على ارتكاب أنطونيو روديغر خطأ. حتى الاستراحة بقي في غرفة الملابس وهو مُثقل ببطاقة صفراء. التقييم: 3.

    """
    بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: دايوت أوباميكانو

    """

    بعد ظهور مهتز في مدريد، قدّم أوباميكانو مباراة إياب رائعة للغاية - مع عيب. في الدقيقة 21 أبعد بقوة أمام فيني جونيور، وهيّأ تعادل كين 2:2 بمراوغة وتمرير رائعين. لكن بعد ذلك أخطأ أوباميكانو عند الهدف الثالث في مرماه، حين ترك الهدّاف مبابي يفلت منه. لكنه لم يدع ذلك يربكه، وواصل بعدها أداءه القوي حتى ذلك الحين، وجاء في الأمام أيضًا بفرصتين جيدتين للتسجيل برأسه. التقييم: 2.

    """

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: جوناثان تاه

    """

    أقل لفتًا للانتباه من أوباميكانو، لكن إجمالًا كان جيدًا. قبل هدف 2:3 ترك تاه صانع التمريرة فيني جونيور يتحرك بحرية. ولم يبدُ دائمًا جيدًا أيضًا أمام مبابي، لكنه كان يعود ويقاتل مرارًا وتكرارًا. التقييم: 3.

    """

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: كونراد لايمر

    """

    على الرغم من تهديد الإيقاف بسبب البطاقة الصفراء، ألقى النمساوي العضّاض نفسه منذ البداية حرفيًا في صراعاته الثنائية. في الدقيقة 16 حصل لايمر لأول مرة على تصفيق للمشهد على جهده، وفي الدقيقة 20 أعاق مبابي المنفرد بقوة داخل منطقة الجزاء عن تسديدة، قبل أن يدخل في الدقيقة 28، وفقًا لذوق فينتشيتش، بخشونة زائدة قليلًا ضد براهيم دياز وتسبب بذلك في الركلة الحرة التي أدت إلى 1:2. تقييم شديد التدقيق. بعد استبدال ستانيشيتش بين الشوطين، انتقل لايمر إلى الجهة اليمنى. التقييم: 2,5.

    """

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: جوشوا كيميش

    """

    مهيمن في وسط خط الوسط. جمع كيميش العديد من لمسات الكرة ولعب العديد من التمريرات الجيدة. مهّد لتعادل بافلوفيتش بركلة ركنية حادة أمام المرمى، وفي الدقيقة 37 أخفق بتسديدة خطيرة. التقييم: 2.

    """
    بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: ألكسندر بافلوفيتش

    """

    قوي بدنيًا ومجتهد إلى جانب كيميش. من مسافة قصيرة، سدد برأسه هدف التعادل. كان مشوشًا بعض الشيء عند 2:3. التقييم: 2.

    """

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: مايكل أوليز

    """

    كان يتوغل مرارًا وتكرارًا على طريقته المعتادة من الجهة اليمنى إلى العمق وسعى هناك إلى إنهاء الهجمة، لكن إجمالًا ظل أوليسه لفترة طويلة دون إمكاناته بشكل واضح. في الوقت بدل الضائع وضع اللمسة الأخيرة بهدفٍ خرافي. التقييم: 3.

    """

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: سيرج غنابري

    """

    بسبب مشاكل في الركبة، غاب غنابري عن الفوز 5:0 على إف سي سانت باولي، وبالنسبة لريال كان جاهزًا للمشاركة مجددًا كما كان متوقعًا - لكنه بقي باهتًا ولم يضف للعب ميونخ أي قيمة حقيقية. التقييم: 4.

    """
    بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: لويس دياز

    """

    بهدفه المتأخر للتعادل، ارتقى دياز إلى بطل ميونيخ. وبصفته مصدر إزعاج دائم، استهلك دياز نفسه على الجناح الأيسر في العديد من الالتحامات الثنائية. وبافتكاك عالٍ للكرة انتزع الركنية التي قادت إلى 1:1 - وبين ذلك كان يشعل حماس الجماهير بإشارات جامحة. بعد الاستراحة أهدر فرصتين هائلتين (46. و62.). التقييم: 2.

    """

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: هاري كين

    """

    سدد كين بهدوء في الزاوية اليمنى السفلية مُحرزًا التعادل 2:2. ومهّد لتقدم ريال الثالث بخسارة غير معتادة للكرة. التقييم: 2,5.

    """

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: اللاعبون البدلاء

    """

    ألفونسو ديفيز: دخل في الاستراحة بدلًا من ستانيشيتش ومهّد مباشرةً لفرصة جيدة لدياز. التقييم: 3. 

    جمال موسيالا: الجوكر الفاخر صنع الفارق أيضًا. تم إشراك موسيالا في الدقيقة 61 بدلًا من جنابري وبرز مباشرةً بتمريرة مثالية إلى دياز. كما كان لافتًا بعد ذلك، وصنع هدف دياز 3:3 بكعبه. التقييم: 2.

    """
