Getty Images Sport
ترجمه
"جنون... جنون!" - مايكل كاريك غاضب من قرارات ركلات الجزاء لصالح بورنموث في تعادل مانشستر يونايتد
الشياطين الحمر يخفقون على الساحل الجنوبي
خلال فترات طويلة من المباراة في ملعب فيتاليتي، بدا مانشستر يونايتد وكأنه فريق في طريقه لتحقيق ثلاث نقاط أخرى تحت قيادة كاريك. سجل برونو فرنانديز هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 60 ليمنح يونايتد التقدم، وعندما حول جيمس هيل ركلة ركنية إلى شباكه، بدا أن فريق كاريك في طريقه لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بشكل أكبر.
لكن بعد ذلك ظهرت المشاكل التي أثارت غضب المدرب بشدة في مقابلاته بعد المباراة. في الشوط الثاني، تعرض أماد ديالو لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل أدريان تروفيرت، وهو حادث بدا قوياً تماماً مثل بعض الأخطاء التي تم احتسابها بالفعل هذا الموسم، لكن الحكم ستيوارت أتويل تجاهله. ودعمه نظام الفيديو المساعد (VAR)، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تلامس كافٍ يستدعي احتساب ركلة جزاء. ومن هذا الحادث بالذات في أحد طرفي الملعب، انطلق بورنموث، وسجل رايان كريستي هدف التعادل.
قال كاريك لشبكة سكاي سبورتس: "اعتقدت أننا كنا نملك ما يكفي للتقدم في النتيجة وللعب المباراة براحة أكبر. سجلنا هدفاً، وكان يجب أن نحصل على ركلة جزاء أخرى. إذا حصلت على واحدة، يجب أن تحصل على الأخرى. الأمر متطابق تماماً بالنسبة لي، إمساك باليدين، لذا في كلتا الحالتين أخطأ في قراره. أن يمنح ركلة جزاء ولا يمنح الأخرى، لا أستطيع فهم ذلك. هذا جنون. وبسبب ذلك، انطلقوا إلى الطرف الآخر، وسجلوا هدفاً، ثم سادت الفوضى بعد ذلك، حقاً".
- Getty Images Sport
طرد ماجواير يضاعف معاناة مانشستر يونايتد
ما تلا عدم احتساب ركلة الجزاء تلك زاد من سوء الوضع الصعب بشكل كبير من وجهة نظر مانشستر يونايتد. فقد طُرد هاري ماجواير بعد أن أمسك بإيفانيلسون داخل منطقة الجزاء، وهو قرار اعترف كاريك بأنه قد يكون له ما يبرره، لكنه بدا أكثر إحباطًا بالنظر إلى عدم احتساب ركلة الجزاء السابقة داخل منطقة جزاء بورنموث.
وقال: "من أين تبدأ، حقاً؟ اسمع، ربما تجاوز هاري وهذا هو القرار الصحيح وقد اتخذ ذلك. ليس لدي مشكلة كبيرة، لم أشاهد الإعادة لأكون صادقاً تماماً، لكن أعتقد أنه إذا تجاوزه وكان في طريقه إلى المرمى، يمكنني فهم هذا القرار، لذا لن أقول إننا نستحق كل شيء. لكن هذا لم يكن يجب أن يحدث لأننا كنا سنحصل على ركلة جزاء أخرى وكانت المباراة ستكون مختلفة تماماً".
سجل جونيور كروبي الركلة الترجيحية ليجعل النتيجة 2-2، وترك يونايتد ليكمل الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.
كارريك: قرار تقنية الفيديو المساعد كان محيرًا
كان حجة كاريك بسيطة للغاية. فهو يعتقد أنه إذا كانت إحدى المخالفات تستحق ركلة جزاء، فإن الأخرى تستحقها أيضًا. وحقيقة أن المخالفة كانت من نفس النوع، وحدثت داخل منطقة الجزاء، جعلت رفض الحكم للركلة أكثر صعوبة في القبول. ومع وجود تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) خصيصًا لحل هذا النوع من الجدل بالذات، لم يستطع كاريك إخفاء إحباطه من فشل هذه التقنية في التدخل.
وقال: "بالنسبة لقرار ركلة الجزاء فقط، لا أفهم كيف يمكن أن يكون الأمر هكذا، أن تمنح ركلة جزاء في حالة وترفضها في حالة أخرى. هذا جنون". "أمر هائل. هائل للغاية. هذا هو الغرض من نظام VAR. حل المشاكل وضمان الاتساق. بالتأكيد، مهما كان رأيهم، إذا تم منح ركلة جزاء في حالة ما، فهناك ما يكفي من الأشخاص ليقرروا أن الأمر مماثل للحالة الأولى. إنهما قراران مختلفان، لذا فإن الأمر محير حقاً".
- Getty
ماذا ينتظر مانشستر يونايتد بعد ذلك؟
على الرغم من كل الإحباط، أشاد كاريك بالشخصية التي أظهرها فريقه في الحفاظ على نقطة التعادل.
وقال: "أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز بالمباراة بعد أن كنا متقدمين، لكن في ظل الظروف التي لعبنا فيها بعشرة لاعبين خلال ما كان بمثابة وقت إضافي لم نشهده منذ فترة، تعاملنا مع الموقف بشكل جيد للغاية. أنا سعيد بالطريقة التي أنهى بها اللاعبون المباراة. من السهل أن تفلت المباراة من أيدينا. لكنهم حافظوا على رباطة جأشهم وحصلوا على النقطة، وهو ما سنقبله في النهاية ونمضي قدماً".
يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز ولن يلعب مرة أخرى حتى 13 أبريل، عندما يزور ليدز أولد ترافورد بعد فترة التوقف الدولية. وبفارق أربع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، لا يزال الفريق في طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز قد يؤدي إلى منح كاريك منصب المدير الفني للشياطين الحمر بشكل دائم.
إعلان