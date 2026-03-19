جنوة، دي روسي: "ماركاندالي يذكرني بروديجر عندما كان في روما، يتمتع ببنية بدنية تليق بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو من النوع الذي يلقى رواجاً اليوم"

نورتون-كوفي - "إنه بخير. قدم سابيلي أداءً رائعاً للغاية في مباراة روما بحيث لا يمكن استبعاده. إنه، مثل الآخرين، 'ضحية' للقرارات التي أتخذها بناءً على ما أراه. لكنه لاعب له مستقبل مشرق وواعد".

بالدانزي وأونانا - "كلاهما بخير. توماسو يتدرب معنا بانتظام ويحقق نتائج ممتازة. في فيرونا كنت أريده في التشكيلة لكنني كنت أعلم أنه لا يمكنه اللعب لأنه لم يتدرب كثيرًا. يمكنه اللعب من البداية، لا يمكنه لعب المباراة بأكملها لكنه بخير. تعرض أونانا لإصابة في قدمه أمام عيني قبل أسبوع، وكان يشعر بتحسن كبير أمس. سنرى اليوم وإذا كان بخير فسنضعه على مقاعد البدلاء".

ماركاندالي - "عندما تحقق هذه النتائج، هناك أمور تسير بشكل أفضل مقارنة بالسابق. نبدأ من الأداء الفردي للاعبين، ثم هناك مسارات لها تدفقها الطبيعي. ماركاندالي من مواليد 2002، اكتسب خبرة في دوري الدرجة الثانية والدرجة الأولى. لقد أثار إعجابي منذ البداية. هناك مسارات تتلاقى، ومدربون ولاعبون يتفاهمون. اللاعب يظهر ثباتًا أكبر، وهو أكثر هدوءًا. إنه لاعب يفهم كل شيء ولديه قدرات بدنية على مستوى دوري أبطال أوروبا، مثل اللاعبين الرائجين حاليًا. عليه أن يضيف القليل من السيطرة على الكرة، والقليل من قراءة اللعب. لكن قدراته البدنية تشبه تلك التي يتمتع بها مدافعو أرسنال أو تشيلسي. يذكرني بأول سنوات روديجر في روما، لاعب غير ناضج لكنه كان قوة طبيعية من الناحية البدنية".

بالدانزي - "نحدد استراتيجية المباراة بناءً على الخصم. يودينيزي لديها أربعة أو خمسة لاعبين من المستوى العالي جدًا، لاعبون سيلعبون قريبًا جدًا في فرق قمة الدوري الإيطالي وأوروبا. لدينا بالدانزي إضافي، يجب أن نركز على المباراة وسنواجه لاعبين أقوياء للغاية قادرين على قلب الموازين مثل فيرونا ولكن بجودة أعلى من هيلاس. يجب أن نلعب كمجموعة، في "بنتيغودي" نجح عدم الاستهانة بالخصم. لا يجب أن نفعل ذلك على أرضنا".