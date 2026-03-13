جنوة، دي روسي: "التبادل مع روما؟ الناس يحبون الثرثرة، الأمر مذهل"

تحدث دانييلي دي روسي، مدرب جنوة، في مؤتمر صحفي قبيل المباراة ضد فيرونا ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري:

"هناك حالات حرجة مثل بالدانزي أو بعض اللاعبين الآخرين الذين واجهوا بعض المشاكل في الأيام الأخيرة. نحن نقيّم حالة توماسو يومًا بيوم، لكننا عملنا جيدًا على فيرونا ومدى قوتهم. كان العمل بدنيًا وعقليًا. لا أعتقد أن فوز فيرونا كان خبرًا سيئًا في التحضير للمباراة، بل سهّل علينا مهمة إقناع الفريق بمدى صعوبة هذه المباراة. يمكن اعتبار الفرق التي تقع في أسفل الترتيب مثل هيلاس أو بيزا فرقاً هبطت بالفعل، لكن الأمر ليس كذلك: لا تزال هناك العديد من المباريات، وفيرونا مدينة ذات جماهير متحمسة، وقد حققت بعض الانتصارات في الماضي".