جنوة - أودينيزي





الهدافون: -





جنوة (3-4-2-1): بيجو؛ ماركاندالي، أوستيغارد، فازكيز؛ إليرتسون، فريندروب، مالينوفسكي، نورتون كوفي؛ ميسياس، فيتينها؛ كولومبو.

اللاعبون المتاحون: ليالي، سوماريفا، مارتين، أموريم، بالدانزي، زاتيرستروم، أونانا، إيكوبان، سابيلي، إيخاتور، أوتوا، ماسيني.

المدرب: دي روسي





أودينيزي (3-5-2): أوكوي؛ سوليت، كاباسيلي، كريستنسن؛ إيهيزيبو، إيكيلينكامب، كارلستروم، أتا، كامارا؛ زانيولو، ديفيس.

اللاعبون المتاحون: سافا، باديلي، زاراغا، غويي، بيرتولا، بايو، أريزالا، ملاتشيتش، بيوتروفسكي، ميلر.

المدرب: رونجايتش