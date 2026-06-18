جنوب إفريقيا ضد تشيكيا | الأولاد استعانوا بمصيدة العرب للرد على سذاجة ترامب .. و"المرأة الحديدية" ترسخ لقاعدة نسوية في المونديال!

تجاوز منتخب جنوب إفريقيا صدمة افتتاحية كأس العالم 2026، عندما خسر من منتخب المكسيك المضيف بثنائية نظيفة، واستطاع أن يُظهر ما لديه من إمكانيات هائلة ويحقق أول نقطة له في البطولة، عندما فرض أسلوب لعبه الجريء على منتخب تشيكيا.

تقدمت تشيكيا في الدقيقة السادسة من الشوط الأول بهدف عبر مياكال ساديليك، قبل أن يتعادل تيبوهو موكوينا للبافانا بافانا من ركلة جزاء قبل 7 دقائق من نهاية اللقاء، ليكتفي كل منتخب بنقطة قبل الجولة الثالثة والحاسمة لمنافسات المجموعة الأولى بالمونديال.

في السطور التالية نحاول أن نسلط الضوء على بعض النقاط الحاسمة في موقعة تشيكيا وجنوب إفريقيا، التي شهدت أداءً حماسيًا من الجانبين وإثارة ظلت ممتدة حتى أخر دقيقة في اللقاء..