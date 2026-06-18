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محمد سعيد

جنوب إفريقيا ضد تشيكيا | الأولاد استعانوا بمصيدة العرب للرد على سذاجة ترامب .. و"المرأة الحديدية" ترسخ لقاعدة نسوية في المونديال!

فقرات ومقالات
تشيكيا ضد جنوب أفريقيا
تشيكيا
جنوب أفريقيا
كأس العالم
تيبوهو موكوينا
هوجو بروس

موكوينا يفك اللعنة ويدعم كريستيانو رونالدو في "أتعس" أوقاته!

تجاوز منتخب جنوب إفريقيا صدمة افتتاحية كأس العالم 2026، عندما خسر من منتخب المكسيك المضيف بثنائية نظيفة، واستطاع أن يُظهر ما لديه من إمكانيات هائلة ويحقق أول نقطة له في البطولة، عندما فرض أسلوب لعبه الجريء على منتخب تشيكيا.

تقدمت تشيكيا في الدقيقة السادسة من الشوط الأول بهدف عبر مياكال ساديليك، قبل أن يتعادل تيبوهو موكوينا للبافانا بافانا من ركلة جزاء قبل 7 دقائق من نهاية اللقاء، ليكتفي كل منتخب بنقطة قبل الجولة الثالثة والحاسمة لمنافسات المجموعة الأولى بالمونديال.

في السطور التالية نحاول أن نسلط الضوء على بعض النقاط الحاسمة في موقعة تشيكيا وجنوب إفريقيا، التي شهدت أداءً حماسيًا من الجانبين وإثارة ظلت ممتدة حتى أخر دقيقة في اللقاء..

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    جنوب إفريقيا ترد على سذاجة ترامب!

    قبل ساعات من هذه المباراة، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المثير للجدل" مستعرضًا ثقافته الكروية، لكن تصريحاته عبر "تروث"، كشفت عن جهل كبير بكرة القدم وبالجغرافيا أيضًا، حيث تمنى أن تتحد منتخبات شمال إفريقيا لتكوين منتخب واحد ينافس على كأس العالم، مستشهدًا بتجربة منتخب جنوب إفريقيا!

    الرئيس الأمريكي يعتقد أن منتخب جنوب إفريقيا صاحب التاريخ الطويل في المسابقات القارية، هو عبارة عن منتخب لاتحاد جغرافي لأكثر من دولة في جنوب القارة السمراء، وهو أمر يقلل كثيرًا من كبرياء "البافانا بافانا".

    لكن الليلة، وعلى أحد أهم الملاعب الأمريكية "مرسيدس بنز"، رد منتخب جنوبي إفريقيا العريق بقوة على الرئيس الأمريكي وأظهر أداءً مميزًا وأخطاءً أقل بكثير من مباراة المكسيك، لينتزع نقطة ثمينة تحافظ على آماله قائمة في بلوغ الدور الثاني شريطة أن يحقق الفوز على كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة والحاسمة.

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  • Hugo Broos e Miroslav KoubekGetty/GOAL

    مصيدة العرب تحسم معركة "العواجيز"!

    المباراة كانت أشبه بموقعة شطرنج بين اثنين من أصحاب الخبرات الكبيرة وأحد أكبر المدربين سنًا في المونديال، هوجو بروس "74 عامًا" مدرب جنوب إفريقيا، وميروسلاف كوبيك "74 عامًا" مدرب تشيكيا، لذلك حملت ندية وشراسة من الجانبين، لكنها دانت لكل منهما في كل شوط.

    في الشوط الأول سيطرت تشيكيا على الأوضاع وساعدها في ذلك الهدف المبكر، حيث استغلت نفس الأخطاء في دفاع جنوب إفريقيا التي كشفتها موقعة المكسيك، لكن بفضل الحارس المميز رونوين ويليامز، خرج الأولاد من هذا الشوط بأقل حصيلة أهداف.

    في الشوط الثاني، نجحت فلسفة هوجو بروس أخيرًا في نقل الكرات على الأرض والتمريرات القصيرة من أجل الوصول إلى المرمى والتي تمسك بتنفيذها حتى في الضربات الحرة على حدود منطقة الجزاء، حتى نجحت إحدى هذه الاختراقات في خطف ركلة جزاء سجلها موكوينا بنجاح.

    ورغم افتقاد جنوب إفريقيا لخدمات الثنائي ثيمبا زواني وسيفيسيلو سيثول بسبب حصولهما على بطاقات حمراء أمام المكسيك، إلا أن وجود 6 لاعبين من فريق صن داونز في التشكيلة الأساسية للأولاد سمح لهوجو بروس أن ينفذ نفس الطريقة المثالية التي يسقط بها هذا الفريق العنيد خصومه في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدًا أندية شمال إفريقيا مثل الأهلي المصري والترجي التونسي والجيش الملكي المغربي، التي تعاني كثيرًا أمام هذه الكرة السريعة الجماعية والمتطورة.


  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    موكوينا يفك اللعنة والنحس يلاحقه!

    هدف تيبوهو موكوينا في شباك ماتي كوفاتش حارس تشيكيا، شهد احتفالات جنونية من لاعبي جنوب إفريقيا وجماهيرهم في المدرجات، إذ أنه أول هدف لـ"الأولاد" منذ 16 عامًا، عندما حققوا فوزًا تاريخيًا على فرنسا بهدفي بونجاني خومالو وكاتليجو مفيلا، في النسخة التي أقيمت على أرضهم في 2010.

    وكان أبرز ما في الهدف هو طريقة تسديد موكوينا لركلة الجزاء، حيث صمت طويلًا وأغمض عينيه وبدا وكأنه يحدث نفسه كثيرًا قبل التنفيذ، والحقيقة أن وراء هذا الصمت كان تفكير في لعنة تطارده منذ فترة طويلة، حيث تشير إحصائيات اللاعب إلى أن آخر 5 ضربات جزاء لعبها نجم جنوب إفريقيا، أهدر 3 منها وجميعها كانت في نفس الزاوية التي سدد بها.

    يظهر ذلك مدى التحدي والجرأة التي يملكها هذا اللاعب المميز الذي أراد أن يكسر اللعنة التي لاحقته بطريقة تنفيذ رائعة لركلة الجزاء، والأروع من ذلك طريقة احتفاله بالهدف مع زملاءه والتي كانت على طريقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي لا يمر بأوقات سعيدة حاليًا على الإطلاق في هذا المونديال.

     ورغم كسر تلك اللعنة إلا أن تيبوهو موكوينا لن يكون مع منتخب جنوب إفريقيا خلال وقت عصيب، حيث تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول هي الثانية له على التوالي خلال المونديال، ليتأكد غيابه للإيقاف في مباراة كوريا الجنوبية الحاسمة.


  • المرأة الحديدية تكتب تاريخًا للسيدات

    مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إسناد مهمة الإدارة التحكيمية للقاء إلى السيدة الأمريكية توري بينسو، كانت هناك تخوفات من ذلك القرار، فلأول مرة، أدار طاقم تحكيم أمريكي بالكامل، مؤلف من النساء فقط، مباراة في كأس العالم.

     لكن استطاعت هذه الحكمة أن تخرج بالمباراة إلى بر الأمان واجتازت كافة الاختبارات، رغم العنف الذي كان حاضرًا بين اللاعبين طوال اللقاء، حيث أشهرت توري البطاقة الصفراء 3 مرات، بواقع مرتين لجنوب إفريقيا وبطاقة لتشيكيا، بينما كانت حاسمة في احتساب ركلة الجزاء للأولاد دون أي تردد، حيث كانت قريبة للغاية من اللعبة ولم تكن بحاجة للذهاب إلى غرفة الفيديو للتأكد من قرارها.

     واكتسبت الحكمة الأمريكية احترام الجميع، بعدما أصبحت ثاني سيدة تدير مباراة في كأس العالم للرجال بعد الفرنسية ستيفاني فرابارت التي أدارت مباراة ألمانيا وكوستاريكا في دور المجموعات من مونديال قطر 2022، والأهم من ذلك أنها رسخت قاعدة جديدة للمحكمات السيدات في المونديال وفتحت بابًا للكثير من رفيقاتها للانخراط في مثل هذه الفعاليات بقوة.


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