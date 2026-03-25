جناح يكرر تجربته في إيطاليا وآخر قام بتعذيب برشلونة .. هؤلاء يمكنهم خلافة محمد صلاح مع ليفربول!

العديد من الخيارات أمام الريدز

في ليلة هادئة لم نتوقع فيها أي مفاجآت أو قرارات حاسمة وتاريخية، قرر النجم المصري محمد صلاح أمس، الثلاثاء، إنهاء رحلته الطويلة مع ليفربول، بعد سلسلة من الشد والجذب على مدار الموسم.

القرار لم يكن مفاجئًا إلى حد كبير، ربما يتعلق الأمر بالتوقيت نوعًا ما، لكننا نعرف جميعًا أن الدولي المصري كان عليه إعلان الرحيل، قبل الدخول في مناوشات وتكهنات حول مصيره، ومطالب من النقاد بالتخلص منه.

بالنسبة لليفربول و"بكل أسف" صلاح أصبح جزءًا من الماضي، الماضي المشرف المبهر لأحد أهم أساطير الريدز وأبناء جيله بشكل عام بل الدوري الإنجليزي أيضًا!

ولكن الآن، سيكون على إدارة الريدز التركيز بشكل أكبر على المستقبل، ما هو قادم؟ ومن يمكنه خلافة صلاح في مركز الجناح الأيمن؟

    الخيار الأهم .. مايكل أوليسي

    بالنظر إلى المواهب الحالية في مركز الجناح، سنجد أنه من الصعب الحصول على لاعب مهاري وهداف من الطراز الرفيع، هناك فقط بعض القلائل وأوليسي من أفضلهم على الإطلاق.

    الجناح الفرنسي يعرف الدوري الإنجليزي جيدًا من خلال تجربته مع كريستال بالاس، ويعيش انتفاضه خيالية مع بايرن ميونخ خلال الموسم الجاري.

    صاحب الـ24 سنة سجل 16 هدفًا وصنع 27 في 39 مباراة لعبها مع بايرن خلال الموسم الجاري، مما لفت أنظار العديد من الأندية على رأسها ريال مدريد وكذلك ليفربول.

    فكرة جلب أوليسي من بايرن الآن تبدو شبه مستحيلة، بسبب تمسك البافاري الواضح باللاعب، وحتى لو رحب النادي ببيعه، لن يقبل بأقل من 150 مليون يورو، فهل يفعلها ليفربول؟

    ماذا عن جوردون؟

    لا يلعب في نفس مكان صلاح، مركزه المفضل هو الجناح الأيسر، ولكنه خيار جيد ومميز من حيث التأثير والكفاءة، ولديه هامش كبير من التطور.

    جوردون كان هدفًا لليفربول في وقت سابق، والريدز حاولوا التعاقد معه بل اقتربوا من ضمه، ولكن الصفقة فشلت في النهاية، ليواصل اللاعب تطوره المذهل مع الماكبايس.

    أرقام صاحب الـ25 سنة هذا الموسم تبدو غريبة نوعًا ما، 6 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، مقابل 10 بدوري أبطال أوروبا، وبغض النظر عن الإحصائيات، تأثير جوردون في أرض الملعب واضح للجميع.

    ليس الأكثر مهارة وقدرة على المراوغة، ولكنه سريع ويمثل صداعًا لأغلب المنافسين، ويمكن لليفربول جلبه ولو حتى مع لاعب آخر لزيادة الفاعلية الهجومية.

    العودة إلى نيكو ويليامز

    قصة نيكو ويليامز ومستقبله مع أتلتيك بيلباو أصابت الجميع بالملل، اللاعب يراوغ أغلب أندية العالم وعلى رأسها برشلونة الذي مر بفترات من "العذاب" مع اللاعب، يتفاوض ويبدي رغبة في الرحيل، قبل أن يقرر الاستمرار مع النادي الباسكي.

    صاحب الـ23 سنة الذي قاد إسبانيا للفوز بيورو 2024، يأتي كخيار مثالي لليفربول، يجيد اللعب على اليمين واليسار، يتمتع بقدرة هائلة من حيث المراوغة والمهارة.، والريدز يعرفونه جيدًا وحاولوا ضمه من قبل

    ولكن العيب الأكبر لدى ويليامز والمعروف لدى الجميع هو إنهاء الفرص، اللاعب لا يمر بأفضل مستوياته وسجل 4 أهداف فقط وصنع 6 في 26 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.

    الإصابة التي تعرض لها وجعلته يغيب عن عدة مباريات مع بيلباو أثرت عليه، لكن ويليامز ليس هو نفس اللاعب الذي لهث الجميع خلفه، منذ قراره الشهير برفض الانتقال لبرشلونة.

    "المطلوب من الجميع" .. يان ديوماندي

    ربما يكون النجم الإيفواري هو الجناح الأكثر طلبًا في الميركاتو الصيفي المقبل كخيار واقعي، لأن بايرن لن يتخلى بسهولة عن أوليسي.

    بايرن ميونخ، أستون فيلا، آرسنال، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد إلى جانب ليفربول، جميعهم يريدون التعاقد مع ديوماندي.

    سريع ومهاري ومراوغ، يجيد اللعب على الجناحين، أرقامه مميزة مع لايبزيج هذا الموسم، بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 8 في كل البطولات، ولفت الأنظار بتألقه في أمم إفريقيا بالمغرب.

    ولكن يجب التعامل بحذر مع فكرة التعاقد مع لاعب هجومي من البوندسليجا، لأن البريميرليج وضعه مختلف عن باقي الدوريات، جادون سانشو وعمر مرموش وتيمو فيرنر وغيرهم فشلوا في إحداث نفس التأثير على الملاعب الإنجليزية.


    ديزيري دوي

    واحد من أهم وأفضل الخيارات التي من الممكن أن تكون متاحة في السوق، لأن ديزيري دوي يجلس في بعض الأحيان على دكة البدلاء مع باريس سان جيرمان، وفي الكثير من الأحيان لا يلعب 90 دقيقة كاملة.

    صاحب الـ20 سنة موهبة لا يمكن الخلاف عليها، يمتلك جميع المقومات من حيث المهارة والسرعة والتأثير للنجاح على أعلى مستوى ممكن، من ينسى ما فعله في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الموسم الماضي؟

    دوي سجل 10 أهداف وصنع 7 خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، ومن الممكن إغرائه بمكانه أفضل في ملعب أنفيلد مع ليفربول.

    سعره وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" يصل إلى 90 مليون يورو، ولو أراد ليفربول التعاقد مع لاعب يمكنه سد فراغ صلاح، سيكون عليه المجازفة ودفع هذا المبلغ في لاعب مثل دوي.

    ليفربول عليه التسوق من باريس!

    موهبة أخرى في باريس سان جيرمان يمكن لليفربول اقتناصها، وفي الحقيقة سواء باركولا أو دوي، الريدز بحاجة للتسوق من النادي الفرنسي لحل مشكلة البحث عن بديل لصلاح.

    باركولا يتمتع بقدرات فردية مميزة، يمكنه اللعب كجناح أيمن وأيسر، ويستطيع التأقلم كذلك مع اللعب في دور أعمق كمهاجم وهمي.

    سريع ومهاري ولديه حاسة تهديفية مميزة، سجل 12 هدفًا وصنع 6 خلال الموسم الجاري في 38 مباراة، ومهمة جلبه قد تكون أسهل نوعًا ما من دوي.

    إنقاذ قدوس من توتنهام

    الجناح الغاني انضم إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بطموحات عالية للغاية من وست هام، ولكن الوضع تحول إلى كابوس محقق.

    فوضى في توتنهام ومنافسة على الهبوط، تغيير في المدربين، توماس فرانك وإيجور تودور، حتى قدوس نفسه عانى من إصابة أبعدته من المباريات الأخيرة وأعاقت تطوره بشكل ملحوظ.

    صاحب الـ25 سنة يمتلك العديد من الصفات التي يمتلكها ليفربول، مهارة وقوة وسرعة وقدرة على التسجيل وصناعة الأهداف "رغم انخفاضها مع توتنهام"، ويمكن إقناعه بسهولة بمغادرة النادي اللندني خاصة لو هبط سبيرز.

    ميزة أخرى يمتلكها قدوس وهي تعدد المراكز، يجيد اللعب كلاعب وسط رقم 8 وجناح أيمن وأيسر، كما لديه قدرة هائلة على التسديد البعيد، وهو حل يحتاجه فريق المدرب أرني سلوت.

    إعادة إحياء تجربة صلاح

    تجربة قد تبدو مشابهة إلى حد كبير لصلاح، لاعب ذهب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة تشيلسي وفشل، ليذهب إلى إيطاليا من أجل إعادة اكتشاف نفسه من جديد.

    كريستيان بوليسيتش يعيش هذه التجربة، ربما ليس بنفس القدر الذي فعله صلاح، ولكن من توقع أن يصبح المصري أحد أهم أساطير ليفربول بعد تجربته الباهتة مع البلوز؟

    الجناح الأمريكي سجل 10 أهداف وصنع 3 في 27 مباراة هذا الموسم، ويعيش تجربة مميزة مع ميلان وظهرت بعض الأنباء حول اهتمام ليفربول به، لذلك لا يمكن استبعاد صاحب الـ27 سنة كخيار حقيقي وواقعي للريدز.


