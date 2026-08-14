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Simone Inzaghi Mohamed Mahzari Kalidou Koulibaly Hilal (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

إلى جمهور الهلال: سيموني إنزاجي نفذ "جزءًا" من وعده ضد الفيصلي.. وانسوا البطولات بدون هذه الصفقات!

فقرات ومقالات
الهلال
الفيصلي
الهلال ضد الفيصلي
دوري روشن السعودي
سيموني إنزاجي
خاليدو كوليبالي
كريم بنزيما
جواو كانسيلو

3 نقاط هلالية بـ"وجهين"..

تحت أنظار مالكه الجديد الأمير الوليد بن طلال؛ ظهر عملاق الرياض الهلال لأول مرة "رسميًا"، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذا الظهور الهلالي "الرسمي"؛ جاء ضد نادي الفيصلي مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز (4-2) ضد الفيصلي؛ ليحصد أول 3 نقاط في الموسم الرياضي الجديد، وسط بعض الإيجابيات وعديد السلبيات.

وسجل رباعية الزعيم الهلالي؛ كل من متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش "ثنائية" والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في الدقائق 19 و26 و28 و82.

والمثير في الأمر أن ثلاثة أهداف من هذه الرباعية؛ جاءت عن طريق "ركلات جزاء"، احتسبها الحكم الإسباني جيسوس خيل مانزانو لمصلحة الهلال.

أما ثنائية الفيصلي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، في الشباك الهلالية؛ فأحرزها الغيني أليكساندر ميندي في الدقيقة 59، والكونغولي تيو بونجوندا بعدها بـ5 دقائق.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد فوز الهلال على الفيصلي..

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    سيموني إنزاجي ينفذ "جزءًا" من وعده لجماهير الهلال!

    "سألعب بأسلوب هجومي مختلف عن الموسم الماضي".. هكذا وعد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل بداية العام الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ رسمي.

    ومع الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ شاهدنا إنزاجي ينفذ "جزءًا" من وعده ضد نادي الفيصلي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تنويع الهجمات بين الجناحين وعمق الملعب.

    * ثانيًا: عدم التراجُع إلى الخلف بعد الهدف الأول.

    وهذا عكس ما كان يحدث في الموسم الماضي بالفعل؛ حيث كان "هلال إنزاجي" يعتمد على أسلوب هجومي واحد، وثم يتراجع بمجرد تسجيل هدف.

    لكن.. ضد الفيصلي في الجولة الأولى من دوري 2026-2027؛ وجدنا الزعيم بقيادة مديره الفني الإيطالي يهاجم باستمرار حتى بعد الهدف الأول والثاني، وحتى الثالث.

    ورغم ذلك يجب أن تنتظر عزيزي القارئ؛ فالهلال انهار تمامًا في الشوط الثاني ضد الفيصلي، فأصبح لا يُهاجم ولا حتى يُدافع!.

    نعم.. ما قدّمه الهلال في الشوط الثاني ضد الفيصلي؛ ذكرنا بـ"الشكل المخيب" الذي كان عليه الفريق الأزرق في الموسم الماضي، كما ذكرنا.

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  • Simone InzaghiGetty

    عيوب خطيرة.. أسباب تراجع أداء الهلال في الشوط الثاني

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نُحلل أسباب الاختلاف الكبير في أداء عملاق الرياض الهلال، بين الشوطين الأول والثاني ضد نادي الفيصلي.

    الأسباب قد تكون عديدة؛ حيث يُمكن تلخيص أبرزها، في النقاط التالية:

    * أولًا: التراجُع البدني الكبير لنجوم الهلال، في الشوط الثاني.

    * ثانيًا: الاطمئنان على النتيجة بعد التقدم (3-0)، واللعب باستهتار.

    * ثالثًا: تفوق المدير الفني الإيطالي لنادي الفيصلي جيوفاني سوليناس، على مواطنه سيميوني إنزاجي الذي يقود الهلال.

    وكل هذه النقاط تؤكد وجود خلل كبير في الزعيم الهلالي؛ فالتراجع اللياقي الرهيب في الشوط الثاني، يجعلنا نشك في العمل البدني الذي يتم اتباعه في التدريبات.

    نعم.. لازلنا في المباراة الأولى فقط من الموسم، وبعض اللاعبين عادوا مؤخرًا إلى التدريبات؛ لكن هذا ليس مبررًا للشكل الصادم الذي شاهدناه، في الشوط الثاني ضد الفيصلي.

    أما فيما يتعلق بالنقطتين الثانية والثالثة، فهما كفيلتان لأن يجعلانا نشك أساسًا؛ في فقدان إنزاجي للسيطرة على غرفة ملابس الهلال، وكذلك عدم قدرته على التأقلُم تكتيكيًا مع الكرة السعودية والآسيوية.

  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال بين "كارثة" كاليدو كوليبالي وتألُق محمد محزري

    الآن.. لنتحدث عن بعض نجوم عملاق الرياض الهلال "فرديًا"؛ حيث سنركز على اسمين دون غيرهما، وهما:

    * أولًا: المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

    * ثانيًا: الظهير الأيمن الشاب محمد محزري.

    هذا الثنائي تحدثنا عنهما سابقًا، في المباريات الودية لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ ولكن كان يجب متابعتهما في أول لقاء رسمي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    كوليبالي أكد لنا من جديد، في مواجهة الهلال ضد نادي الفيصلي، أن مرحلته انتهت كليًا؛ حيث سيكون استمراره بمثابة الكارثة الحقيقية، التي تهدد موسم الزعيم.

    مثلًا.. اُنظروا إلى هدف الفيصلي الأول؛ لتعرفوا أن كوليبالي أصبح لا يمتلك أي سرعة، وكذلك لم يعد يغطي بالشكل المثالي داخل منطقة الـ18.

    وبخصوص محزري الذي انضم إلى الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ فنستطيع القول مبدئيًا إن "الزعيم أصبح يمتلك ظهيرًا عصريًا".

    محزري كان يمتلك الخط الأيمن بالكامل، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، وكذلك كان يربط مع زملائه بشكلٍ رائع؛ وإن عابه التسرع في بعض اللقطات، وسوء العرضيات أحيانًا.

    وإذا حسن الظهير الأيمن السعودي الشاب، هذه العيوب التي ظهرت عليه ضد الفيصلي؛ فإن الهلال لن يحتاج للبرتغالي جواو كانسيلو، الذي بات قريبًا من الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

    ونحن لا نقارن هُنا بين هذا الثنائي؛ ولكننا نتحدث عن إنهاء أزمة الظهير الأيمن التي عانى منها الهلال طوال الموسم الماضي، خاصة في ظل رفض كانسيلو البقاء مع الفريق.

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  • Benzema Al-HilalGetty

    كلمة أخيرة.. الهلال يحتاج من 4 إلى 5 صفقات صيفية

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن عملاق الرياض الهلال ظهر بـ"وجهين" ضد نادي الفيصلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    الوجه الأول جعلنا نشعر أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، نفذ وعده إلى جماهير الفريق الأول، وأننا سنُشاهد فريقًا مرعبًا يختلف تمامًا عن الموسم الماضي.

    ثم رأينا وجهًا هلاليًا آخر في الشوط الثاني، مليئًا بالعيوب الفنية والبدنية؛ بدرجة أننا تأكدنا من حاجة الزعيم لمجموعة من الصفقات، كالتالي:

    * أولًا: ثنائي في قلب الدفاع أو واحد على الأقل.

    * ثانيًا: لاعب ارتكاز قوي لا يكل ولا يمل من الركض.

    * ثالثًا: قلب هجوم وجناح يكملان عمل الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

    أي أن فريق الهلال الأول لكرة القدم، يحتاج من 4 إلى 5 صفقات جديدة؛ بناءً على ما رأيناه في الشوط الثاني فقط ضد نادي الفيصلي، وإلا قد يواصل خسارة البطولات الكبيرة مثل الموسمين الماضيين.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية الشكل النهائي لقائمة الزعيم الهلالي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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