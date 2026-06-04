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أحمد فرهود

جمهورية الكونغو الديمقراطية | بذكريات "سيكو".. دولة الغوريلا وحرب النمل تعود للمونديال لمحو لقطة البرازيل المخزية

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
الكونغو الديمقراطية
كأس العالم
نواه صاديقي
يوان ويسا
البرتغال
البرازيل

كل ما تريد معرفته عن جمهورية الكونغو الديمقراطية..

من قلب غابات حوض الكونغو المطيرة، حيث تتشابك خيوط الشمس مع كثافة الشجر؛ توُلد حكايات تنسجها الطبيعة بأدق تفاصيلها، وهي "صراع البقاء".

هُنا.. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تقتصر الحروب على نزاعات البشر ومطامعهم، بل تمتد الجبهات إلى عمق الغلاف الخضري؛ لتخوض الكائنات الحية من أضخم الثدييات إلى أصغر الحشرات، معارك يومية للحفاظ على موطئ قدم تحت الشمس.

وفوق القمم البركانية الضبابية لمحمية "فيرونجا"، تروي عيون الغوريلا الجبلية قصة صمود أسطورية ضد الفناء؛ فهي حكاية كائنات لطيفة ومستكينة، وجدت نفسها مرغمة على العيش في خطوط المواجهة الأمامية لـ"حرب بشرية" لم تخترها.

نعم.. الغوريلا الجبلية وجدت نفسها تواجه رصاص الميليشيات المسلحة وشباك المهربين، مدعومة فقط بصدور حراس المحمية البواسل؛ الذين يقدّمون أرواحهم يوميًا، ثمنًا لبقاء هذه العائلات.

وعلى بُعد خطوات قليلة، لكن بالأراضي الطينية وبين جذور الأشجار العتيقة، تشتعل حرب من نوع آخر؛ وهي معركة تكتيكية منظمة لا ترحم، تقودها جيوش من ملايين "النمل السائق".

هذا الجيش الذي يتكون من 6 إلى 10 ملايين نملة، ينتقل من منطقة إلى أخرى، بحثًا عن بناء مستعمرة خاصة له؛ حيث يجبر البشر والحيوانات الضخمة حتى، لإخلاء المنطقة التي يمر منها.

لكن رغم ذلك؛ تظل هُناك فائدة من جيش "النمل السائق" ذو الفك الحاد، وهو تطهير الأراضي الكونغولية من الديدان والحشرات.

وبين مأساة الغوريلا المُعلقة بين البقاء والانقراض، وجبروت فيالق النمل التي تطهر الأراضي بحدود فكوكها الحادة؛ تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية كـ"مسرح كوني فريد"، تتداخل فيه التضحية الإنسانية بالوحشية الفطرية.

"ومن قصة الغوريلا الجبلية وحرب النمل، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، فهيا بنا"..

  • DR Congo flagGetty Image

    البلد.. من أبشع صور الاستعمار إلى دولة حرة ذات سيادة

    من قلب القارة السمراء، حيث تلتقي الغابات الشاسعة بالأنهار الهادرة، لم تكن نشأة جمهورية الكونغو الديمقراطية مجرد حدث عابر في دفاتر التاريخ؛ بل ملحمة مأساوية تداخلت فيها أطماع الجغرافيا السياسية، بصرخات الحرية.

    ولطالما كانت هذه الأرض الممتدة على مساحات شاسعة، مطمعًا للقوى الكبرى، لتتحول في أواخر القرن التاسع عشر، إلى مسرح لواحد من أبشع صور الاستعمار؛ عندما جعلها الملك البلجيكي ليوبولد الثاني عام 1885، ملكية خاصة تحت مسمى "دولة الكونغو الحرة".

    عهد ليوبولد الثاني كان مليئًا بالاضطهاد والدم؛ مما أجبر العرش البلجيكي على انتزاع الأرض من القبضة الشخصية للملك عام 1908، لتتحوّل رسميًا إلى مستعمرة "الكونغو البلجيكية".

    وتحت رماد هذا الحصار، بدأت تتشكل ملامح الهوية الوطنية؛ حيث انتفض النسيج الشعبي بوعي سياسي متصاعد، رافضًا أن تظل ثروات الكونغو في يد الاستعمار الأوروبي.

    وفي الثلاثين من يونيو عام 1960، تزلزلت الأرض تحت أقدام المستعمر، وارتفع علم الاستقلال عاليًا في سماء العاصمة؛ لتولد "جمهورية الكونغو" كدولة ذات سيادة، تُميِّز نفسها عن جارتها الإقليمية.

    ولم تكن تلك الولادة سوى بداية لرحلة طويلة من تقلبات الهوية السياسية، تجسدت لاحقًا في حقبة السبعينيات؛ عندما ارتدت الدولة ثوب "جمهوية زائير" في ظل حكم موبوتو سيسي سيكو؛ الذي حاول إعادة صياغة إرث البلاد وفق رؤية مغايرة.

    ومع رياح التغيير العاتية التي هبت أواخر القرن العشرين، وتحديدًا في مايو 1997؛ طوت البلاد صفحة الديكتاتورية؛ ليعود الاسم التاريخي "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، ليتصدر المشهد العالمي من جديد.

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  • DR CongoGetty Images

    المنتخب.. زعامة إفريقيا تحت الحكم الديكتاتوري وتهديدات المونديال

    يمتلك منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عُرِف سابقًا باسم "زئير"؛ واحدًا من أعرق وأغرب التواريخ، في عالم كرة القدم الإفريقية.

    الاتحاد الكونغولي لكرة القدم تأسس عام 1919، عندما كانت البلاد تحت الاستعمار البلجيكي؛ قبل أن يلعب المنتخب الوطني أول مباراة دولية ضد روديسيا الشمالية - زامبيا حاليًا - في 1948، محققًا الانتصار وقتها (3-2).

    وبعد الاستقلال.. انضمت الكونغو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1962؛ لتبدأ حقبتها الذهبية في عالم الساحرة المستديرة، تحديدًا في الفترة من 1968 إلى 1974.

    السبب في هذه النهضة الكروية، خلال تلك الحقبة؛ هو الدعم السياسي والمالي الضخم من الرئيس الديكتاتوري آنذاك موبوتو سيسي سيكو، الذي غيّر اسم البلاد والمنتخب الوطني إلى "زئير" عام 1971.

    * إنجازات منتخب الكونغو في تلك الحقبة:

    - بطل إفريقيا 1968: توّج بنسخة إثيوبيا؛ وذلك لأول مرة في تاريخه.

    - بطل إفريقيا 1974: حقق اللقب الثاني في نسخة مصر؛ بقيادة نداي مولابا الذي سجل 9 أهداف - رقم قياسي صامد في تاريخ الكان -.

    وكلل منتخب الكونغو الديمقراطية هذه الحقبة التاريخة؛ بالتأهُل إلى بطولة كأس العالم 1974، في ألمانيا الغربية.

    ورغم هذا الإنجاز، إلا أن المشاركة المونديالية جاءت مخيبة للغاية؛ حيث خسر المنتخب (0-2) أمام اسكتلندا، ثم بتسعة أهداف نظيفة ضد يوغوسلافيا.

    وقبل لقاء البرازيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، هدد النظام الحاكم في الكونغو اللاعبين؛ بمنعهم من العودة إلى البلاد، إذا خسروا بفارق 4 أهداف أو أكثر.

    وانتهت هذه المباراة بفوز البرازيل (3-0)؛ إلا أنها شهدت لقطة شهيرة بقيام المدافع الكونغولي مويبو إيلونجا بإهدار الوقت، خوفًا من استقبال الرابع.

    وفي أعقاب مونديال 1974، بدأ النظام الحاكم يرفع دعمه لكرة القدم تدريجيًا، خاصة مع دخول البلاد في أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة؛ ما أدى إلى تدهور المنتخب الوطني على الساحتين الإقليمية والدولية، في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

    ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت الكرة الكونغولية تستعيد هيبتها تدريجيًا، معتمدة في ذلك على ركيزتين أساسيتين؛ هما:

    * الأولى: قوة الأندية المحلية؛ خاصة مازيمبي وفيتا كلوب.

    * الثانية: الاستعانة باللاعبين المهاجرين في أوروبا؛ خاصة المولدين في بلجيكا وفرنسا.

    ونتيجة لذلك.. وجدنا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتحصل على "برونزية" الكان 2015؛ مع التأهُل إلى المربع الذهبي في نسخة 2023، والتواجد في بطولة كأس العالم 2026.

  • Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

    يضم منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الكثير من النجوم المعروفين، سواء على الساحة الإقليمية أو العالمية؛ أبرزهم على الإطلاق، هم:

    * سيدريك باكومبو: مهاجم ريال بيتيس الإسباني.

    * آرون وان بيساكا: ظهير أيمن وست هام يونايتد الإنجليزي.

    إلا أن أكثر اسم سيخطف الأنظار في منتخب الكونغو، خلال بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ هو يوان ويسا، مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    ويسا البالغ من العمر 29 سنة، أبدع مع نادي برينتفورد الإنجليزي، موسم 2024-2025، بتسجيله 20 هدفًا وصناعته 5 آخرين، خلال 39 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ ما دفع نيوكاسل لشرائه بشكلٍ نهائي، مقابل 57 مليون يورو.

    لكن.. اللاعب الكونغولي خيب الآمال مع نيوكاسل، في الموسم الرياضي المنتهي 2025-2026؛ حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف وصناعة تمريرتين حاسمتين، خلال 28 مباراة رسمية.

    وبالتالي.. يرغب يوان ويسا أن تكون بطولة كأس العالم 2026؛ انطلاقة جديدة لمسيرته الكروية، بعد خيبات الموسم المنتهي مع نيوكاسل.

  • Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    موهبة تستحق المتابعة في منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

    إذا نظرنا إلى قائمة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بطولة كأس العالم 2026؛ سنجد أن معظم اللاعبين من أصحاب الخبرة، باستثناء عدد قليل للغاية من الأسماء.

    ومن بين اللاعبين القلائل "صغار السن"، في قائمة المنتخب الكونغولي المونديالية؛ هُناك اسم يستحق المتابعة عن كثب، وهو متوسط ميدان نادي سندرلاند الإنجليزي نوح صديقي.

    صديقي البالغ من العمر 21 سنة، يقدّم مستويات رائعة في خط الوسط؛ حيث يحدث التوازن الذي يحتاجه أي مدير فني، ويؤمن الخط الخلفي.

    وبدأ النجم الكونغولي الشاب مسيرته الكروية، في صفوف الفئات السنية لنادي أندرلخت البلجيكي؛ قبل تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2022.

    وبعد موسم واحد فقط مع فريق أندرلخت الأول؛ انتقل صديقي إلى نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، الذي مثّله من 2023 إلى 2025.

    وفي صيف عام 2025.. انتقل نوح صديقي إلى نادي سندرلاند، الذي لعب معه 35 مباراة رسمية في الموسم المنتهي، صانعًا خلالها تمريرة حاسمة واحدة.

    ومثّل صديقي الفئات السنية لبلجيكا، على المستوى الدولي؛ قبل أن يتم استدعائه إلى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، محققًا الأرقام التالية:

    * مباريات: 19.

    * دقائق: 1.048.

    * مساهمات تهديفية: 1.

    * أهداف: 0.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    ويأمل صديقي أن تكون بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ البداية لاتخاذ خطوة أكبر في مسيرته، بعالم الساحرة المستديرة.

  • dr congoGetty Images

    حظوظ منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية

    أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، عن تواجد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في "المجموعة الحادية عشر" المتوازنة؛ والتي تضم معه كل من "البرتغال، كولومبيا وأوزباكستان".

    ومن هذه القرعة؛ يتضح أن المنتخب الكونغولي سيواجه 3 مدارس كروية مختلفة، على النحو التالي:

    * المدرسة الأوروبية: البرتغال.

    * المدرسة اللاتينية: كولومبيا.

    * المدرسة الآسيوية: أوزباكستان.

    ويبدو المنتخب البرتغالي هو الفارق فنيًا، عن فرق هذه المجموعة المونديالية؛ لكن رغم ذلك يجب على الكونغاليين، أن لا يستهينوا بكل من كولومبيا وأوزباكستان.

    وللمنتخب الكولومبي باعًا طويلًا في عالم الساحرة المستديرة؛ بينما أوزباكستان أحد أكثر الفرق تطورًا، خلال الفترة الأخيرة.

    أي أنه باستثناء منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ربما؛ فإن الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة "الحادية عشر"، لديها حظوظًا في التأهُل.