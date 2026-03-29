جمعية مشجعي توتنهام تصدر تحذيرًا بشأن خليفة إيغور تودور بعد «موسم من القرارات الخاطئة»
مسيرة كارثية تنتهي بالرحيل
بدأ توتنهام مرة أخرى البحث عن مدرب جديد بعد تأكيد رحيل تودور بالتراضي. يغادر الكرواتي شمال لندن بعد فترة رئاسة كابوسية استمرت 44 يوماً فقط. وكانت الضربة القاضية هي الهزيمة المذلة 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست. هذا النتيجة تترك توتنهام في المركز 17، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. سيقود برونو سالتور تدريبات بقية أعضاء الفريق خلال فترة التوقف الدولية بينما يدرس مجلس الإدارة خطوته التالية.
المشجعون يطالبون باختيار حكيم
لم يضيع «توتنهام سوبورترز تراست» أي وقت في التعبير عن مشاعره، مما يعكس الإحباط المتزايد بين جماهير «السبيرز». وفي بيان لاذع نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهوا رسالة حاسمة إلى مجلس الإدارة بشأن الأزمة الحالية. وجاء في البيان: «نشكر إيغور وفريقه على جهودهم، ونتمنى له ولعائلته الوقت الكافي للتعامل مع خسارتهم. في موسم اتسم بقرارات خاطئة، نأمل أن نرى الآن اختياراً حكيماً للفترة المتبقية من الموسم. شخص يفهم النادي ويكون على مستوى المهمة الموكلة إليه: الحفاظ على مكاننا في الدوري الإنجليزي الممتاز. شخص نفخر به جميعاً ويستطيع أن يجلب النجاح والمتعة اللذين نحتاج إليهما بشدة لقاعدة جماهيرنا التي طال معاناتها."
فترة ولاية قصيرة ومدمرة
كانت التوقعات عالية عندما وصل المدرب السابق ليوفنتوس في فبراير بهدف استقرار الأوضاع، لكن الواقع كان قاتماً. فلم يحقق سوى فوز واحد في سبع مباريات في جميع المسابقات، وكان ذلك في مباراة الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، والتي ثبت في النهاية أنها لم تكن ذات جدوى، حيث خرج النادي من البطولة الأوروبية. وكان سجله في الدوري المحلي أكثر إثارة للقلق، حيث تعرض لأربع هزائم في خمس مباريات بالدوري الممتاز. والأمر الأكثر ضرراً لسمعته هو أنه خسر ثلاث مباريات متتالية في ديربي لندن أمام أرسنال وفولهام وكريستال بالاس، مما جعل الإدارة في حالة يأس لتجنب الهبوط الكارثي إلى دوري الدرجة الثانية.
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
بعد الهزيمة 3-0 أمام نوتنغهام فورست، يجد توتنهام نفسه قريبًا بشكل خطير من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة بعد 31 مباراة. ويبتعد الفريق بنقطة واحدة فقط عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثامن عشر، بينما يتخلف كل من بيرنلي وولفرهامبتون واندررز أكثر عنهما برصيد 20 و17 نقطة على التوالي. يواجه النادي سلسلة حاسمة من سبع مباريات لإنقاذ موسمه، تبدأ برحلة إلى سندرلاند في 12 أبريل. وتشمل المواجهات الحاسمة للبقاء في الدوري مباراة خارج أرضه أمام ولفرهامبتون المتذيل للترتيب في 25 أبريل، ومباراة على أرضه أمام ليدز يونايتد صاحب المركز الخامس عشر في 9 مايو، إلى جانب اختبارات صعبة أمام أستون فيلا وتشيلسي قبل إنهاء الموسم بمباراة على أرضه أمام إيفرتون في 24 مايو.