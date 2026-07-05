جمدوا عقوبته لمدة عام كامل.. رسالة شكر من ترامب للاتحاد الدولي بعد رفع إيقاف نجم الولايات المتحدة!

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الجدل الواسع عقب تدخله عبر منصات التواصل الاجتماعي للإشادة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي قضى بإلغاء عقوبة الإيقاف الموقعة على مهاجم وهداف المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون.
وجاء هذا التطور المثير عقب قرار اللجنة الانضباطية للفيفا بتعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب في مواجهة البوسنة والهرسك، مما يمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في الموقعة النارية المقبلة لبلاده ضد بلجيكا في ثمن النهائي، وسط اتهامات وانتقادات حادة من الجماهير حول وجود محاباة واضحة للمنتخب صاحب الأرض.