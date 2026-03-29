جماهير ريال مدريد لا تتفق.. الملكي ليس الأفضل تخطيطًا وبيريز لا يعرف المنهجية!

صدر مؤخرًا تقرير مطول عن المرصد الدولي للدراسات الرياضية يضع نادي ريال مدريد الإسباني في صدارة الأندية العالمية من حيث التخطيط الرياضي طويل الأمد.
استند التقرير في تقييمه إلى معايير إدارية رقمية بحتة شملت أعمار اللاعبين عند التعاقد ومدد العقود المبرمة ومدى الاستقرار في التشكيل الأساسي للفريق الأول.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تمنح النادي الملكي صدارة نظرية إلا أن جماهير النادي في مدريد وحول العالم تتبنى وجهة نظر مغايرة تمامًا.
يرى قطاع واسع من المشجعين أن سياسة رئيس النادي فلورنتينو بيريز تفتقر في كثير من الأحيان إلى المنهجية الفنية الرصينة وتنساق خلف الأهداف التسويقية وبناء فريق من النجوم اللامعين دون النظر إلى الاحتياجات الفعلية لمراكز اللعب التي يعاني منها الفريق ميدانيًا.