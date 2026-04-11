لم تدم فترة شهر العسل لعقد شلوتربيك الجديد سوى أقل من 24 ساعة. فبينما كان مُذيع الملعب يتلو التشكيلات قبل انطلاق مواجهة باير ليفركوزن، عبّرت أجزاء من «الجدار الأصفر» عن مشاعرها بوضوح عبر الصفير وصيحات الاستهجان الموجهة إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً. واستمر التوتر طوال المباراة، مع سماع سخرية خفيفة كلما لمس قلب الدفاع الكرة خلال فترات استحواذ دورتموند.

تزامن الإحباط القادم من المدرجات مع أداء مخيب على أرض الملعب لفريق نيكو كوفاتش. وكانت تسديدة بعيدة المدى من روبرت أندريخ في الدقيقة 42، سُجّلت بسرعة مذهلة بلغت 119.4 كم/س، هي الفارق. وبينما شكّلت الهزيمة نفسها ضربة لزخم دورتموند، أصبحت العلاقة المتصدعة بين الجماهير وأحد أعمدة الدفاع الأساسية الحديث الأبرز في فترة ما بعد الظهر.