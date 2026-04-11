جماهير بوروسيا دورتموند تنقلب على نيكو شلوتربيك إذ تعرّض المدافع لصيحات استهجان بعد يوم من توقيعه عقدًا طويل الأمد بسبب بند شرطٍ جزائي لنادٍ «الأحلام»
الأجواء تتحول إلى توتر في سيغنال إيدونا بارك
لم تدم فترة شهر العسل لعقد شلوتربيك الجديد سوى أقل من 24 ساعة. فبينما كان مُذيع الملعب يتلو التشكيلات قبل انطلاق مواجهة باير ليفركوزن، عبّرت أجزاء من «الجدار الأصفر» عن مشاعرها بوضوح عبر الصفير وصيحات الاستهجان الموجهة إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً. واستمر التوتر طوال المباراة، مع سماع سخرية خفيفة كلما لمس قلب الدفاع الكرة خلال فترات استحواذ دورتموند.
تزامن الإحباط القادم من المدرجات مع أداء مخيب على أرض الملعب لفريق نيكو كوفاتش. وكانت تسديدة بعيدة المدى من روبرت أندريخ في الدقيقة 42، سُجّلت بسرعة مذهلة بلغت 119.4 كم/س، هي الفارق. وبينما شكّلت الهزيمة نفسها ضربة لزخم دورتموند، أصبحت العلاقة المتصدعة بين الجماهير وأحد أعمدة الدفاع الأساسية الحديث الأبرز في فترة ما بعد الظهر.
بند فسخ العقد المثير للجدل المرتبط بـ«كأس العالم»
يكمن جذر غضب المشجعين في التفاصيل المحددة لتمديد العقد. وعلى الرغم من أن الاتفاق يربطه رسميًا بالنادي لمدة خمس سنوات أخرى، فقد تبيّن أن العقد الجديد يتضمن ما يُسمى «بند كأس العالم» — وهو بند فسخ تتراوح قيمته بين 50 و60 مليون يورو. والأهم أن هذا البند، بحسب التقارير، يصبح ساريًا منذ هذا الصيف لمجموعة مختارة من نخبة الأندية الأوروبية، ما يجعل التمديد طويل الأمد يبدو أقرب إلى ترتيب مؤقت.
يعتقد المشجعون أن تمديد العقد خطوة تكتيكية تهدف إلى حماية قيمته السوقية أكثر من كونها تعبيرًا عن ولاء حقيقي. وسلّط لاعب الوسط السابق سامي خضيرة الضوء على صعوبة الموقف، قائلاً على DAZN: «إذا مددت الآن ثم غادرت بعد ثلاثة أشهر، فلا أحد يحب ذلك — خصوصًا في بيئة عاطفية مثل دورتموند. لهذا السبب هم غاضبون بعض الشيء».
عدم اليقين بشأن المستقبل رغم الاتفاق طويل الأمد
لقد أثار وجود بند الشرط الجزائي بطبيعة الحال اهتمام عمالقة أوروبا، بما في ذلك ريال مدريد وبايرن ميونخ. ومع ذلك، يبدو أن الانتقال إلى ملعب أليانز أرينا مستبعد في هذه المرحلة. وتشير التقارير إلى أن مدير بايرن الرياضي ماكس إيبرل غير مقتنع تماماً على ما يبدو بقدرات شلوتربيك أو بما إذا كانت تناسب معايير بايرن، لا سيما بعد أن مدد العملاق البافاري عقد دايو أوباميكانو.
ويواجه دورتموند الآن تحدي التعامل مع لاعب يزداد عدم شعبيته لدى جماهير النادي. وما إذا كان شلوتربيك سيبقى في النادي لما بعد الصيف أم سيفعّل انتقاله فذلك أمرٌ لم يتضح بعد، لكن الجسر بين المدافع والجماهير قد احترق بوضوح.
معاناة على أرض الملعب لكوفاتش
بعيدًا عن الدراما المحيطة بشلوتربيك، الذي لم ينجح تمديد عقده بعد في كسب ثقة جماهير دورتموند (BVB)، عانى دورتموند من أجل اختراق فريق ليفركوزن الصلب. وبقي هجوم أصحاب الأرض بلا أنياب، إذ لم يصنع سوى فرصتين محققتين: محاولة لسفينسون في الدقيقة 17، وتسديدة متأخرة من سيرهو غيراسي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 83. أما ليفركوزن فدافع بعمق وانتظر بصبر قبل أن يضرب بفعالية سريرية. وكان هذا أداءً أبرز قصورًا هجوميًا كبيرًا لدى دورتموند، إذ غادر مشجعوه محبطين بسبب افتقار الفريق للشرارة الإبداعية.
حاول كوفاتش تغيير مجرى اللقاء بإجراء تبديل ثلاثي بين الدقيقتين 59 و65، لكن التحولات التكتيكية لم تُثمر. وفي المقابل، ظل ليفركوزن منضبطًا وحاسمًا، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة نقلته إلى المركز الخامس في جدول الدوري الألماني.