Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro League
علي سمير

فيديو | "إقالتكم تتم في هذه الحالة" .. هجوم على إدارة الهلال بسبب الجماهير ومطالب بالتعلم من النصر

الهلال
دوري روشن السعودي
الهلال ضد التعاون
التعاون
الأخدود ضد النصر
الأخدود
النصر

هل الجمهور عميل أم شريك في النجاحات والإنجازات؟

وجه الناقد السعودي محمد الشيخ، رسالة قوية إلى إدارة نادي الهلال، بسبب أسعار التذاكر المرتفعة لحضور المباريات فيما تبقى من الموسم الحالي 2025/2026.

وخلال حديثه عبر برنامج "أكشن مع وليد" قال الشيخ إنه على الهلال التعلم من إدارة النصر، وطريقة تعاملها مع الجمهور في الفترة الأخيرة، مما انعكس بالإيجاب على الفريق.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    ما هي القصة؟

    إدارة الهلال تعرضت لبعض الانتقادات في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر مما انعكس بالسلب على حضور الجماهير بالملعب.

    ونشر البرنامج الأسعار كالتالي:

    - خلف المرمى : 34.50 - 92 ريال سعودي

    - الواجهة العلوية : 116 - 150 ريال سعودي

    - أطراف الواجهة : 193 ريال سعودي

    - منتصف الواجهة : 248 - 423 - 607 ريال سعودي

    • إعلان

  • ماذا قال الشيخ؟

    الناقد السعودي قال لبرنامج "أكشن مع وليد":"لدي رسالة إلى إدارة الهلال، والأمير نواف بن سعد تحديدًا، عليكم تحديد طريقة التعامل مع الجمهور، هل هو عميل وفقط، أم شريك معكم في مهمتكم بالإنجازات والبطولات".

    وأضاف:"ما يحدث الآن من هذه الأرقام وخصوصًا في هذا الوقت، يؤكد أن هذا تعامل مثل العميل وليس الشريك، لذلك نادي النصر يستحق التحية على طريقة تعامله مع جمهوره، شاهدنا أمام النجمة كيف قاموا بتقفيل المدرجات، في وقت كان يتأثر فيه الفريق بقلة الحضور".




  • تعلموا من المنافس

    وفي هذا السياق رد عليه الإعلامي وليد الفراج:"أنت الآن تقول للهلاليين تعلموا من إدارة النصر".

    وقال له الشيخ:"نعم هذا ما أقصده، تعلموا من النصر في كيفية التعامل مع الجمهور، ربما تمرون بضغوطات مالية بسبب إيجار النادي، ولكن هذه المرحلة فاصلة جدًا، أنت الآن أمام 3 بطولات، يجب عليك التنازل عن بعض الأرباح من أجل تحقيق البطولات".

    ورد عليه الفراج:"أنا لو كنت مسؤولًا في الهلال أو أحد أعضاء صندوق الاستثمار السعودي، لتعرضت للإقالة لو لم أحقق الأرباح وليس البطولات، وهذه مشكلة تحول الأندية إلى شركات".

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
النصر crest
النصر
النصر