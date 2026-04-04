فيديو | "إقالتكم تتم في هذه الحالة" .. هجوم على إدارة الهلال بسبب الجماهير ومطالب بالتعلم من النصر

الناقد السعودي قال لبرنامج "أكشن مع وليد":"لدي رسالة إلى إدارة الهلال، والأمير نواف بن سعد تحديدًا، عليكم تحديد طريقة التعامل مع الجمهور، هل هو عميل وفقط، أم شريك معكم في مهمتكم بالإنجازات والبطولات".

وأضاف:"ما يحدث الآن من هذه الأرقام وخصوصًا في هذا الوقت، يؤكد أن هذا تعامل مثل العميل وليس الشريك، لذلك نادي النصر يستحق التحية على طريقة تعامله مع جمهوره، شاهدنا أمام النجمة كيف قاموا بتقفيل المدرجات، في وقت كان يتأثر فيه الفريق بقلة الحضور".











