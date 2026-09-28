هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Ahmed Al-Shanqiti Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

ضاربًا برغبة جمهور الأهلي عرض الحائط.. طلب مفاجئ من أحمد الشنقيطي قبل نهاية ولايته!

الأهلي
مارينو بوسيتش
ماتياس يايسله
دوري روشن السعودي

مسؤول أهلاوي مغضوب عليه جماهيريًا..

يشهد عملاق جدة الأهلي أزمات إدارية وفنية عديدة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذه الأزمات دفعت جماهير الأهلي، بل وقطاع كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين المُنتمين للنادي؛ للمطالبة برحيل رئيس اللجنة التنفيذية أحمد الشنقيطي، سواء بالاستقالة أو الإقالة.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رغم غضب الجماهير.. طلب مفاجئ من أحمد الشنقيطي

    وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "عكاظ" مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الإثنين، عن أحمد الشنقيطي، رئيس اللجنة التنفيذية لعملاق جدة النادي الأهلي.

    الصحيفة كشفت عن أن الشنقيطي، تقدّم بطلب إلى شركة النادي الأهلي؛ للاستمرار في منصبه بشكلٍ رسمي، خلال الفترة القادمة.

    أي أن الشنقيطي لم يهتم باتهامات جماهير الأهلي له؛ سواء فيما يتعلق بتسببه في رحيل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله والتعاقد مع "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش بدلًا منه، أو تدخله لعدم تجديد عقود عدد من نجوم الفريق الكبار.

    • إعلان
  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    طلب أحمد الشنقيطي لشركة الأهلي جاء لهذا السبب!

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، أن طلب أحمد الشنقيطي بالاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي لعملاق جدة الأهلي؛ يأتي في ظل اقتراب نهاية ولايته، بشكلٍ رسمي.

    وتنتهي فترة مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، في السابع عشر من أكتوبر 2026؛ أي بعد أقل من 3 أسابيع من الآن، تقريبًا.

  • Rui Pedro Braz Ahli GOAL ONLYGOAL AR

    خطة أحمد الشنقيطي بعد روي بيدرو وأسامة هوساوي!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ صحيفة "عكاظ" شددت على أن الرئيس التنفيذي أحمد الشنقيطي، يسعى لإعادة تشكيل فريق عمله مجددًا في عملاق جدة الأهلي.

    سعي الشنقيطي يأتي في أعقاب سلسلة الاستقالات والإقالات؛ ومنها رحيل المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، الذي تم إعفائه من منصبه رسميًا.

    كما استقال أسامة هوساوي؛ وذلك بعد 24 يومًا من تكليفه بمنصب المدير الرياضي للأهلي، في أعقاب الكثير من الأزمات الإدارية.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الأهلي الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ سيئ للغاية؛ سواء على المستوى المحلي، أو خارجيًا.

    واكتفى الفريق الأهلاوي، بتحقيق 4 انتصارات من أصل 7 مباريات، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ مع خسارته "3 مرات" أمام كل من الهلال، الخلود والقادسية.

    وعلى المستوى الخارجي.. تعادل الأهلي (1-1) مع نادي باختاكور الأوزبكي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ كما خسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال"، بعد السقوط أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

    وأخيرًا.. تأهُل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ في أعقاب فوزه الصعب على نادي الأنوار، بهدفين لواحد.

دوري روشن السعودي
الفتح crest
الفتح
الفتح
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي