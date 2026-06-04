تحول مفاجئ واتهامات بـ"الجشع المالي" .. غضب جماهيري من قرار الفيفا حول المشروبات في كأس العالم!

في خطوة أذهلت حاملي التذاكر، قامت الفيفا بتحديث "مدونة قواعد السلوك في الملاعب" الرسمية، لمنع المشجعين من إحضار زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى المباريات.

قبل ثلاثة أسابيع فقط، نصت اللوائح صراحةً بأنه "لتجنب أي لبس، يُسمح بإدخال زجاجات بلاستيكية فارغة وشفافة وقابلة لإعادة الاستخدام، بسعة تصل إلى لتر واحد، إلى الملعب." وقد تم حذف هذا البند الآن، واستبداله بتوجيه جديد صارم ينص على: "لتجنب أي لبس، لا يُسمح بإدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملعب."

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، جاء هذا التغيير المفاجئ عبر رسائل بريد إلكتروني، أُرسلت مباشرةً إلى المشجعين، لإبلاغهم بأن التوجيهات السابقة قد أُلغيت اعتبارًا من الثاني من يونيو. ويحرم هذا التغيير المشجعين من إمكانية استخدام نافورات المياه في الملعب لإعادة تعبئة زجاجاتهم، على الرغم من أن البطولة تُقام في ذروة الصيف في أمريكا الشمالية. ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة تضع المصالح التجارية قبل مصلحة المشجعين.