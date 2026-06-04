أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حالة من الغضب بين المشجعين، بعد تراجعه في اللحظة الأخيرة عن سياساته المتعلقة بالملاعب في كأس العالم 2026، فرغم التأكيدات السابقة بأن المشجعين سيُسمح لهم بإدخال زجاجات المياه إلى الملاعب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، إلا أن الهيئة الإدارية قامت رسميًا بحذف تلك التصاريح من مدونة قواعد السلوك الخاصة بها.
تحول مفاجئ واتهامات بـ"الجشع المالي" .. غضب جماهيري من قرار الفيفا حول المشروبات في كأس العالم!
تحول مفاجئ يثير الجدل
في خطوة أذهلت حاملي التذاكر، قامت الفيفا بتحديث "مدونة قواعد السلوك في الملاعب" الرسمية، لمنع المشجعين من إحضار زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى المباريات.
قبل ثلاثة أسابيع فقط، نصت اللوائح صراحةً بأنه "لتجنب أي لبس، يُسمح بإدخال زجاجات بلاستيكية فارغة وشفافة وقابلة لإعادة الاستخدام، بسعة تصل إلى لتر واحد، إلى الملعب." وقد تم حذف هذا البند الآن، واستبداله بتوجيه جديد صارم ينص على: "لتجنب أي لبس، لا يُسمح بإدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملعب."
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، جاء هذا التغيير المفاجئ عبر رسائل بريد إلكتروني، أُرسلت مباشرةً إلى المشجعين، لإبلاغهم بأن التوجيهات السابقة قد أُلغيت اعتبارًا من الثاني من يونيو. ويحرم هذا التغيير المشجعين من إمكانية استخدام نافورات المياه في الملعب لإعادة تعبئة زجاجاتهم، على الرغم من أن البطولة تُقام في ذروة الصيف في أمريكا الشمالية. ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة تضع المصالح التجارية قبل مصلحة المشجعين.
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الفيفا توضح أسباب حظر الزجاجات
ودافع (الفيفا)، الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية، عن هذا القرار، مشيرًا إلى أن السلامة هي الدافع الرئيسي وراء هذا التغيير. من خلال بيان رسمي، أكد فيه الاتحاد الدولي أنه اتخذ القرار بحظر الزجاجات من أجل منع المخاطر والإصابات التي قد يتعرض لها اللاعبون والحضور.
وليس ذلك فحسب، بل إن الفيفا برر هذا الحظر الشامل بالإشارة إلى أن الزجاجات الخارجية محظورة بالفعل في العديد من هذه الملاعب، لأسباب تتعلق بالسلامة، ويطبق الفيفا هذا المبدأ في جميع ملاعب البطولة.
وأيضًا، شددت الهيئة الإدارية على أن هناك تدابير مطبقة لمساعدة المشجعين على تحمل الحرارة خارج منطقة المقاعد، مضيفة: "تعمل الفيفا عن كثب مع كل لجنة من لجان المدن المضيفة والسلطات المحلية على عوامل التخفيف من الحرارة للمشجعين المتوجهين إلى الملعب، والتي يمكن أن تشمل موارد مثل محطات الرش بالمياه، والمراوح، ومحطات الترطيب، والخيام المبردة، وغيرها حول منطقة الملعب. داخل نطاق الملعب، ستظل أسعار زجاجات المياه في كأس العالم 2026 متسقة مع الأسعار المطبقة في الفعاليات الأخرى التي تقام في كل ملعب."
مجموعات المشجعين ترد على اتهامات "الطمع المالي"
كانت ردود فعل مجموعات المشجعين سريعة ولاذعة؛ حيث شكك الكثيرون في توقيت الإعلان الذي جاء قرب انطلاق البطولة. وقال متحدث باسم رابطة مشجعي كرة القدم لصحيفة "ذا أثلتيك": "مرة أخرى، في كأس العالم هذه، يأتي المشجعون في المرتبة الأخيرة وليسوا في المرتبة الأولى. تشكل الحرارة والرطوبة مصدر قلق حقيقي لرفاهية المشجعين، وينبغي أن يكون هذا هو محور اهتمام الفيفا الرئيس، وليس القدرة على بيع المزيد من زجاجات المياه بأسعار مبالغ فيها".
ولجأت سفارة مشجعي إنجلترا "فري ليونز" إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم من انعدام الشفافية. وفي منشور عبر (إكس)، قالت المجموعة: "ماذا بعد؟ هل سيُحظر كريم واقي الشمس ويُجبر المشجعون على شرائه في الملاعب؟ بالنظر إلى كل الجهود التي يبذلونها من أجل "استراحات الشرب" للاعبين، فإن هذا تغيير غريب ومتأخر للغاية. في جميع مناقشاتنا، كان توفير المياه مجانًا في الملاعب أمرًا أساسيًا، وقد أكد لنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن هذا سيكون هو الحال، وأن المشجعين سيتمكنون من إحضار زجاجات المياه الخاصة بهم. وبطبيعة الحال، فإن الفكرة الأولى التي تخطر ببال المشجعين هي أن هذا مجرد محاولة جديدة لجني المال. نأمل أن تظل نافورات المياه في الملاعب مجانية، ونأمل ألا يتم تحصيل رسوم منكم أثناء الانتظار في الطابور!".
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قلق كبير حول الحر الشديد
وتشير البيانات العلمية إلى أن الحرارة لن تكون مجرد مصدر إزعاج لمن يحضرون المباريات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؛ فيما توقع تقرير صادر عن منظمة World Weather Attribution (WWA) بأن حوالي 26 مباراة من أصل 104 مباراة، من المرجح أن تُقام عندما تتجاوز درجة الحرارة العالمية، في المدينة المضيفة 26 درجة مئوية. وفي الأوساط الطبية، هناك مخاوف من أن يؤدي تقييد الوصول إلى المياه إلى زيادة الأمراض المرتبطة بالحرارة بين آلاف المشجعين المسافرين.
وفي حين سيستفيد اللاعبون من فترات راحة إلزامية لمدة ثلاث دقائق في كل شوط لتناول السوائل، ومن مقاعد احتياطية مزودة بنظام تحكم في درجة الحرارة، فإن المشجعين لا يتمتعون سوى باستثناءات قليلة؛ فالسوائل الوحيدة المسموح بإدخالها إلى الملاعب بموجب القواعد الجديدة هي "حليب الأطفال والمياه المعقمة في عبوات" أو السوائل اللازمة لأسباب طبية مؤكدة. ومع اقتراب موعد البطولة، تتزايد الضغوط على الفيفا لضمان ألا تمنع سياستها المشجعين من البقاء آمنين تحت أشعة الشمس.