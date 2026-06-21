غطت على أسرع هدف في كأس العالم 2026 .. حقيقة سرقة جلارزا لساعة الحكم في مباراة تركيا!

وكان ماتياس جلارزا، الذي ينشط في صفوف أتالانتا يونايتد، قد خطف الأضواء "مرتين" في مباراة تركيا، الأولى بعدما سجل أسرع هدف في كأس العالم 2026، حتى اللحظة، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، في الثانية 64، ليتفوق على المغربي إسماعيل صيباري الذي هز شباك إسكتلندا بعد دقيقة و12 ثانية.

هذا الهدف كان كفيلًا بإقصاء تركيا رسميًا من كأس العالم، بعد تلقي الخسارة الثانية، في ظل قانون الفيفا الجديد، الذي يمنح الأفضلية في الترتيب، حال تساوي النقاط، إلى أفضلية المواجهات المباشرة، علمًا بأن الأتراك خسروا المباراة الأولى أيضًا، أمام أستراليا.

ويتربع منتخب الولايات المتحدة في صدارة المجموعة الرابعة، بعد الجولة الثانية، محققًا 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى دور الـ32، فيما يدور الصراع بين أستراليا وباراجواي، على مقعد الوصافة، حيث يمتلكان 3 نقاط في جعبتهما.