أثار ماتياس جلارزا، لاعب منتخب باراجواي، حالة واسعة من الجدل، وسط اتهامه بسرقة الحكم، خلال مباراة تركيا في نهائيات كأس العالم 2026.
غطت على أسرع هدف في كأس العالم 2026 .. حقيقة سرقة جلارزا لساعة الحكم في مباراة تركيا!
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أسرع هدف في مونديال 2026
وكان ماتياس جلارزا، الذي ينشط في صفوف أتالانتا يونايتد، قد خطف الأضواء "مرتين" في مباراة تركيا، الأولى بعدما سجل أسرع هدف في كأس العالم 2026، حتى اللحظة، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، في الثانية 64، ليتفوق على المغربي إسماعيل صيباري الذي هز شباك إسكتلندا بعد دقيقة و12 ثانية.
هذا الهدف كان كفيلًا بإقصاء تركيا رسميًا من كأس العالم، بعد تلقي الخسارة الثانية، في ظل قانون الفيفا الجديد، الذي يمنح الأفضلية في الترتيب، حال تساوي النقاط، إلى أفضلية المواجهات المباشرة، علمًا بأن الأتراك خسروا المباراة الأولى أيضًا، أمام أستراليا.
ويتربع منتخب الولايات المتحدة في صدارة المجموعة الرابعة، بعد الجولة الثانية، محققًا 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى دور الـ32، فيما يدور الصراع بين أستراليا وباراجواي، على مقعد الوصافة، حيث يمتلكان 3 نقاط في جعبتهما.
ماذا فعل نجم باراجواي؟
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، للاعب منتخب باراجواي، ماتياس جلارزا، وهو يلتقط ساعة حكم الساحة، السلفادوري إيفان بارتون، أثناء تجمع لاعبي المنتخبين، على خلفية إصابة أحد لاعبي باراجواي، واعتراض المدافع التركي ميريح ديميرال.
وعلى إثر هذا التجمع، غفل الحكم عن سقوط ساعته فوق أرض الميدان، ليتم رصد لاعب باراجواي، وهو يلتقط الساعة ويلفها حول معصمه، الأمر الذي أطلق الاتهامات من المتابعين، تجاهه بسرقة الحكم، ليصبح أحد الأسماء الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية.
حقيقة سرقة ساعة الحكم
في المقابل، نشر متابعون دليل براءة اللاعب الباراجواياني، من سرقة ساعة بارتون، بمقطع فيديو آخر، يثبت بأن اللاعب توجه بالساعة إلى الحكم وأعادها إليه بعد ذلك.
يذكر أن الجناح، صاحب الـ24 عامًا، غادر ملعب المباراة مصابًا، في تبديل اضطراري أجري في الدقيقة 90، ليشارك خوسيه كانالي بديلًا له.
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أول طرد بعد القانون الجديد
وشهدت المباراة العديد من اللقطات التي استدعت تدخلًا من الحكم لتطبيق قوانين الفيفا الجديدة، إلا أن أبرزها كان إشهار أولى بطاقة حمراء، بعد القانون الجديد، الذي يمنع "تكميم الأفواه" أثناء الحديث.
وجاء ذلك خلال لقطة وقعت خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، في الشوط الأول، لحظة اشتباك لاعبي الفريقين، على خلفية كرة مشتركة بين إسيدرو بيتا، مهاجم باراجواي، ومدافع تركيا.
وتسبب هذا الأمر في شجار بين لاعبي المنتخبين، ليقوم ميجيل ألميرون، نجم باراجواي، بالتحدث إلى ميرت مولدر، مغطيًا فمه، فيما أسرع مدافع تركيا بإبلاغ الحكم، والذي توجه إلى تقنية الفيديو VAR، للتأكد من الواقعة، قبل أن يعود لإشهار البطاقة الحمراء.
يذكر أن هذا التعديل الجديد، جاء بناءً على اللقطة الجدلية، التي وقعت في مباراة ريال مدريد وبنفيكا، في الموسم المنقضي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حينما وجه فينيسيوس جونيور، اتهامًا إلى جيانلوكا بريستياني، بالتحدث إليه بألفاظ عنصرية، أثناء تغطية فمه، علمًا بأن الواقعة ساهمت في إيقاف لاعب بنفيكا بعد ذلك، لست مباريات، ومن ثم دخل هذا التعديل إلى اللعبة.
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر باراجواي؟
ومن المقرر أن يلتقي منتخب باراجواي بنظيره الأسترالي، على ملعب ليفي، في سانتا كلارا، والتي تقام في الخامسة صباح يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء حاسم على بطاقة الوصافة، إلى دور الـ32 من كأس العالم.
ويتأهل وصيف المجموعة الرابعة إلى المرحلة الإقصائية، ليواجه وصيف المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات نيوزيلندا وإيران وبلجيكا ومصر.