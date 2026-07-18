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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
علي رفعت

جعلوها مستحيلة على الفيفا.. مبابي وأوليسي يضعان ميسي في حرج عالمي أمام إنجلترا!

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فرنسا ضد إنجلترا
فرنسا
إنجلترا
كأس العالم
كيليان مبابي
مايكل أوليسي
ليونيل ميسي

مباراة جنونية وأداء خرافي!

شهد ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية فصلاً جديدَا من فصول الجنون الكروي في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم لعام 2026، حيث نجح المنتخب الإنجليزي في حسم مواجهة دراماتيكية مثيرة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة ستة أهداف لأربعة.

هذه القمة الأوروبية الخالصة لم تكن مجرد صراع تقليدي على الميدالية البرونزية وجائزة الثلاثين مليون دولار، بل تحولت إلى مسرح مفتوح شهد تقلبات كبرى بين اكتساح هجومي متبادل وأخطاء دفاعية كارثية، مما جعلها واحدة من أكثر مباريات المركز الثالث غزارة تهديفية في تاريخ المونديال. 

وجاءت هذه النتيجة الكبيرة لتشعل الأجواء في الأوساط الرياضية، بعد أن نجح الثنائي الهجومي لفرنسا في تقديم أداء أسطوري وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام مأزق حقيقي يتعلق بالجوائز الفردية للبطولة، ومحاولة تقديمها كالعادة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.


  • kylian mbappe frankreich englandgetty

    أرقام فلكية لثنائي الديوك في ليلة ميامي المجنونة

    رغم الخسارة القاسية للمنتخب الفرنسي واستقبال شباكه خمسة أهداف كاملة، إلا أن الخط الهجومي للديوك نجح في خطف الأضواء بالكامل من الفائز بفضل الفاعلية القصوى في الشوط الثاني. 

    ودخل القائد كيليان مبابي اللقاء وهو يتطلع إلى كتابة التاريخ، وبالفعل تمكن من تسجيل هدفين رائعين رفع بهما رصيده الإجمالي في هذه النسخة إلى 10 أهداف، ليتربع منفردًا على صدارة هدافي البطولة ويصل إلى هدفه رقم 22 في تاريخ مشاركاته المونديالية متجاوزًا جميع الأساطير السابقين في تاريخ اللعبة. 

    ولم يكن مبابي ليفعل ذلك لولا العبقرية الفنية لزميله الشاب مايكل أوليسي، الذي تحرك بحرية في المساحات وقدم تمريرتين حاسمتين في غاية الدقة، ليرفع رصيده الإجمالي إلى سبع تمريرات حاسمة متفردًا بصدارة صانعي اللعب في البطولة ومتفوقًا على الجميع. 

    هذا الثنائي المرعب أظهر قدرة فائقة على تفكيك الدفاع الإنجليزي وهز الشباك بكثافة، مما جعل العبقرية الهجومية الفرنسية حديث العالم رغم ضياع البرونزية.


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  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup EnglandGetty

    عادة الاتحاد الدولي ومأزق جائزة أفضل لاعب في البطولة

    أعادت هذه المستويات الخرافية للأذهان التساؤلات التاريخية حول معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم في اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في المونديال، والتي تمنح عادة لمن يصل إلى المحطة الأخيرة. 

    وتاريخيًا، اعتاد المسؤولون في المنظومة الدولية على منح هذه الجائزة المرموقة لليونيل ميسي كلما تمكن من قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، وهو السيناريو الذي حدث في نسخة عام 2014 في البرازيل رغم خسارة الأرجنتين أمام ألمانيا في النهائي، وتكرر بالشكل نفسه في نسخة عام 2022 في قطر بعد التتويج باللقب العالمي. 

    والآن يجد الاتحاد الدولي نفسه في حرج عالمي غير مسبوق أمام الجماهير والإعلام، إذ إن منح الجائزة لمسي بناءً على الاسم أو مجرد الوصول للمشهد الختامي سيبدو انحيازًا صارخًا وغير مقنع بالمرة، خاصة بعد أن جعل مبابي وأوليسي المهمة مستحيلة رقميًا وفنيًا من خلال الهيمنة المطلقة على أرقام الأهداف والصناعة في ملاعب أمريكا الشمالية.


  • Kylian Mbappe France 2026 World Cup captainGetty

    السيناريوهات المعقدة أمام الأسطورة الأرجنتينية قبل النهائي

    يواجه ليونيل ميسي البالغ من العمر 39 عامًا تحديًا يقترب من المعجزات في ليلة النهائي أمام المنتخب الإسباني، فإذا كان يرغب في إقناع المنظومة الرياضية بأحقيته في الأفضلية الفردية دون إثارة عاصفة من الانتقادات، يتعين عليه تفكيك الجدار الدفاعي الصلب لإسبانيا الذي لم يستقبل سوى هدف واحد طوال سبع مباريات كاملة. 

    ويحتاج النجم الأرجنتيني لتسجيل هدفين على الأقل لمعادلة رقم مبابي البالغ 10 أهداف، أو صناعة ثلاثة أهداف للتساوي أوليسي في لقب أفضل صانع ألعاب. 

    هذه الأرقام تضع ميسي تحت ضغط بدني وذهني هائل، لأن الفشل في تحقيق هذه الأرقام أمام انضباط إسبانيا وتكتل لاعبي الارتكاز، سيعني رسميًا أن الجوائز الفردية يجب أن تذهب حصرًا إلى ثنائي فرنسا، وأي قرار مغاير من الاتحاد الدولي سيعتبر سقطة تاريخية لا يمكن تبريرها إعلاميًا.


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  • Gianni InfantinoGetty Images

    بيت القصيد

    التألق الكاسح لكيليان مبابي ومايكل أوليسي في مباراة المركز الثالث لم يكن مجرد استعراض كروي عابر، بل كان بمثابة إعلان رسمي عن نهاية عصر المجاملات التاريخية في توزيع الجوائز الفردية.

    لقد وضع هذا الثنائي الفرنسي الاتحاد الدولي لكرة القدم بين مطرقة الأرقام القياسية غير القابلة للتشكيك وسندان الرغبة التقليدية في تكريم ليونيل ميسي في رقصته المونديالية الأخيرة.

    والمستطيل الأخضر في مواجهة إسبانيا سيكون هو الحكم الوحيد، فإما أن يصنع ميسي معجزة رقمية تخرس الألسنة، أو يعترف الجميع بأن المنظومة الدولية تجاهلت الأرقام الفلكية التي دشنها الجيل الجديد لصالح مجاملة تشوبها الحسابات في النهائي.