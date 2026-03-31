"جعلوني أشعر بأنني جزء من هذا الإنجاز" - سيرجيو أغويرو يتحدث عن فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 ولماذا يعتقد أن ليونيل ميسي وزملاءه مستعدون لبطولة 2026
كأس العالم 2022
كان هذا الفوز لحظة تاريخية للبلاد، وبشكل خاص لليونيل ميسي، الذي حقق أخيرًا إنجازه الأكبر بعد أن ظل يطرق أبواب اللقب مع منتخب بلاده لفترة طويلة.
على الرغم من أهميته لأندية مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي والأرجنتين خلال معظم مسيرته، لم يكن أغويرو جزءًا من هذا الإنجاز. اضطر المهاجم إلى الاعتزال قبل عام واحد بسبب مشكلة في القلب، مما يعني أنه لم يكن عضوًا في مسيرة الفريق التاريخية. على الرغم من ذلك، أبقاه زملاؤه القدامى على تواصل معهم، حيث قام أغويرو برفع ميسي على كتفيه كجزء من الاحتفالات بعد انتهاء المباراة النهائية لصالح الأرجنتين.
يقول أغويرو إن مشاعره تجاه ذلك اليوم هي مشاعر حلوة أكثر منها مريرة، مضيفًا أنه لا يزال يعتز بها باعتبارها واحدة من أفضل اللحظات التي عاشها على الإطلاق.
ما قاله أغويرو
"كانت لحظة لا تُنسى لجميع الأرجنتينيين"، قال أغويرو لموقع GOALعبر Stake. "لقد مر وقت طويل منذ أن فزنا بكأس العالم، وقد تحقق ذلك بعد بطولة رائعة وفي نهائي أعتقد أنه الأفضل على الإطلاق. استحق ليو هذا الفوز، وكذلك استحقته المجموعة بأكملها من اللاعبين والطاقم الفني. شعرت بسعادة غامرة من أجله ومن أجلهم.
"لم أتمكن من التواجد هناك لأنني اضطررت للتقاعد بسبب مشكلة في القلب، لكنهم جعلوني أشعر وكأنني كنت جزءًا من ذلك. ليس أنا فقط، بل العديد من اللاعبين الآخرين الذين شاركوا في تلك المسيرة التي أدت إلى الفوز باللقب في قطر والذين، بسبب ظروف مختلفة، لم يتمكنوا من التواجد هناك.
"هذا يدل على عظمة ليو وجميع اللاعبين الذين شاركوا. شعرنا جميعًا بأنهم يمثلوننا. من خلال أسلوب اللعب، والروح، وهوية اللعب الفريدة للأرجنتينيين. إن القدرة على المشاركة في الاحتفالات معهم، ولن أتوقف أبدًا عن شكرهم على السماح لي بأن أكون جزءًا من ذلك، هي واحدة من أجمل الذكريات التي أمتلكها."
فريق عام 2026
تستعد الأرجنتين للدفاع عن لقبها هذا الصيف، ومن المتوقع أن تشارك بتشكيلة تضم العديد من اللاعبين أنفسهم الذين حققوا الفوز قبل ثلاثة أعوام ونصف. لم يتم تأكيد مشاركة ميسي رسمياً بعد، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يكون من بين قادة الفريق هذا الصيف.
بالنسبة للفائزين السابقين، هناك دائمًا قلق بشأن تفويت فرصة تغيير الحرس والاعتماد على اللاعبين المخضرمين لفترة طويلة جدًا، لكن أغويرو يعتقد أن المدير الفني ليونيل سكالوني تعامل مع الأمر بشكل جيد. بالإضافة إلى اللاعبين المخضرمين مثل ميسي ونيكولاس أوتامندي ورودريغو دي باول، يضم الفريق لاعبين كانوا صغارًا في السن خلال مشاركتهم في كأس العالم 2022، مثل إنزو فرنانديز وجوليان ألفاريز، بالإضافة إلى وجوه جديدة تمامًا في الهجوم مثل نيكو باز وفرانكو ماستانتونو وجوليانو سيميوني.
قال أغويرو: "أعتقد أن سكالوني يحاول الحفاظ على روح فريق قطر". "في حين أن بعض اللاعبين الرئيسيين، مثل [أنخيل] دي ماريا، لن يكونوا موجودين بعد الآن، فقد وجد الجهاز الفني لاعبين آخرين يمكنهم التخفيف من تأثير غيابهم.
"إنه يحتفظ بمجموعة أساسية، وهو أمر مهم للغاية. ووصول لاعبين جدد، صغار السن للغاية لكنهم متعطشون للمجد ويفهمون ما يعنيه اللعب للأرجنتين، يعد رصيداً كبيراً. قد يفتقرون إلى الخبرة، لكن اللاعبين المخضرمين سيتولون مسؤولية غرس تلك الشغف بالمنتخب الوطني".
تأثير ميسي
ستُقام بطولة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، وقد أثر ميسي بشكل مباشر على كرة القدم في هذه البلدان الثلاثة منذ انضمامه إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). فقد ساعد اللاعب الحائز مرتين على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) فريق «إنتر ميامي» على الفوز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS Cup) الموسم الماضي، في حين كان أول إنجاز له في أمريكا الشمالية هو الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس الدوريات (Leagues Cup)، وهي بطولة تضم أيضًا العديد من الفرق المكسيكية.
راقب أغويرو من بعيد زميله وصديقه منذ زمن طويل وهو يواصل مسيرته في الولايات المتحدة، ويعتقد أن تأثير ميسي على كرة القدم الأمريكية سيُذكر على أنه تأثير كبير.
وقال: "إن تأثيره لا يمكن إنكاره. أعتقد أن هناك قبل وبعد في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مع وصول ليو. إنتر ميامي هو الآن النادي الأكثر قيمة. وهذا دون ذكر ما يعنيه بالنسبة للجماهير. كل ملعب يلعب فيه يكون مكتظاً، وتستمتع الجماهير بلعبه. أعطى ميسي الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) الدفعة التي كان يحتاجها للنمو وترسيخ مكانته بين الدوريات الكبرى الأخرى".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قبل انطلاق كأس العالم هذا الصيف، تتجه الأنظار نحو مباريات الأرجنتين في شهر مارس. ورغم إلغاء مباراة "الفيناليسما" المقترحة ضد إسبانيا، سيواجه ميسي والمنتخب الأرجنتيني موريتانيا يوم الجمعة قبل أن يلتقيا زامبيا يوم الثلاثاء في مباراتين تحضيريتين قبل كأس العالم.