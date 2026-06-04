جزء من اللعبة .. إنريكي ريكيلمي يتبع خطة "سرقة فيجو" لنقل هالاند ورودري إلى ريال مدريد!

واجهت الحملة الضخمة بشأن قدوم هالاند إلى مدريد عقبة كبيرة، عندما أصدرت رافايلا بيمنتا، وكيلة النجم النرويجي، ووالده ألفي هالاند، بيانًا مشتركًا وصفوا فيه هذه الادعاءات بأنها "غير صحيحة".
ومع ذلك، قارن ريكيلمي الوضع بصفقة انتقال لويس فيجو المثيرة للجدل من غريم برشلونة اللدود في عام 2000، مشيرًا إلى أن النفي العلني يعد تكتيكًا دفاعيًا معتادًا خلال مفاوضات الانتقالات البارزة ودورات الانتخابات.
وعندما سُئل ريكيلمي عن رد الفعل العنيف، أجاب: "حسنًا، هذا جزء من اللعبة. لا أحد يعرف ذلك أفضل منك. لقد حدث ذلك أيضًا مع فيجو؛ هذا جزء من كرة القدم لحماية اللاعب".
وأضاف: "تحدثنا قبل ذلك وبعده، وكذلك مع بابلو (باركيرو)، ممثل رودري. أعلم جيدًا أنه يتعين عليك التحدث إلى مانشستر سيتي. الظروف مختلفة، حالة رودري تختلف عن حالة هالاند، لكن عليك التحدث إلى مانشستر سيتي. نحن نكن أقصى درجات الاحترام للنادي".