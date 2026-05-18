جريزمان يودع جماهير أتلتيكو مدريد بالدموع.. ويعتذر عن "خطيئة" الانتقال لبرشلونة!
اعتذار صادق في المتروبوليتانو
في مراسم عاطفية عقب فوز أتلتيكو مدريد على جيرونا بهدف نظيف، أمسك جريزمان بمكبر الصوت ليوجه رسالته إلى الجماهير التي طالما هتفت باسمه خلال فترتيه مع النادي. وعلى الرغم من كونه الهداف التاريخي للنادي، شعر النجم البالغ من العمر 35 عاماً بضرورة تصفية الأجواء بشأن انتقاله المثير للجدل إلى "كامب نو" مقابل 120 مليون يورو قبل 7 سنوات.
وقال النجم الفرنسي: "شكراً لكم جميعاً على بقائكم هنا، هذا أمر مذهل حقاً. هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي. أعلم أن الكثيرين منكم قد سامحوني، والبعض الآخر لم يفعل بعد، لكني أعتذر مجدداً (على الانضمام إلى برشلونة). لم أكن أدرك حينها حجم الحب الذي حظيت به هنا. كنت صغيراً جداً، وارتكبت خطأ. لقد استعدت رشدي، وفعلنا كل ما بوسعنا لنستمتع بالحياة هنا مرة أخرى".
حب الجماهير يتفوق على الألقاب
ورغم أن خزانة ألقاب جريزمان تضم بطولة الدوري الأوروبي وكأس العالم مع فرنسا، إلا أن غياب لقبي الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا مع الأتليتي يظل نقطة تُثار دائماً. ومع ذلك، أصر المهاجم المخضرم على أن الرابط الذي بناه مع جماهير "الروخيبلانكوس" يفوق أي ألقاب ربما يكون قد فاته التتويج بها خلال مسيرته في إسبانيا.
وأضاف جريزمان خلال كلمته الوداعية في الملعب: "لم أتمكن من جلب لقب الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا إلى هنا، لكن هذا الحب يساوي الكثير. سأحمل هذا الحب معي لبقية حياتي". وقوبلت كلماته المفعمة بالمشاعر بتصفيق حار من الجماهير التي شهدت وصوله إلى 100 تمريرة حاسمة بقميص النادي خلال مسيرته الأسطورية.
إشادات متبادلة مع سيميوني
من جانبه، انهال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بالمديح على نجمه الراحل، واصفاً إياه بأنه "ربما يكون أفضل لاعب حظينا به هنا". وسرعان ما رد جريزمان الجميل، مرجعاً الفضل للمدرب الأرجنتيني في تطوره ليصبح واحداً من نخبة لاعبي كرة القدم خلال الفترة التي قضوها معاً في المتروبوليتانو.
وقال جريزمان: "بفضلك (يا سيميوني) توجد كل هذه الإثارة في هذا الملعب. بفضلك أصبحت بطلاً للعالم وشعرت وكأنني الأفضل. أنا مدين لك بالكثير، ولقد كان شرفاً لي أن أقاتل من أجلك".
المشهد الختامي والانتقال إلى الدوري الأمريكي
وتزامن وداع جريزمان مع ظهوره رقم 500 بقميص النادي، وهي المباراة التي قدم فيها التمريرة الحاسمة لهدف الفوز الذي سجله أديمولا لوكمان. كانت هذه نهاية مثالية لمسيرة محلية شهدت تطوره من جناح نحيل في ريال سوسيداد إلى اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ أتلتيكو مدريد العريق.
ومن المرجح أن يظهر النجم الفرنسي مرة أخرى في مباراة أتلتيكو الأخيرة هذا الموسم أمام فياريال قبل أن يشرع في مغامرة جديدة في الولايات المتحدة، بعدما وافق بالفعل على الانضمام إلى أورلاندو سيتي في صفقة انتقال حر. وبينما يستعد لحياته الجديدة في الدوري الأمريكي، يترك خلفه إرثاً يضم 212 هدفاً وعلاقة متجددة مع قاعدة جماهيرية كان عليه أن يبذل جهداً مضنياً لاستعادتها، ليغادر في النهاية كأحد أساطير النادي بلا منازع.