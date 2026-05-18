جريزمان يودع جماهير أتلتيكو مدريد بالدموع.. ويعتذر عن "خطيئة" الانتقال لبرشلونة!

في مراسم عاطفية عقب فوز أتلتيكو مدريد على جيرونا بهدف نظيف، أمسك جريزمان بمكبر الصوت ليوجه رسالته إلى الجماهير التي طالما هتفت باسمه خلال فترتيه مع النادي. وعلى الرغم من كونه الهداف التاريخي للنادي، شعر النجم البالغ من العمر 35 عاماً بضرورة تصفية الأجواء بشأن انتقاله المثير للجدل إلى "كامب نو" مقابل 120 مليون يورو قبل 7 سنوات.

وقال النجم الفرنسي: "شكراً لكم جميعاً على بقائكم هنا، هذا أمر مذهل حقاً. هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي. أعلم أن الكثيرين منكم قد سامحوني، والبعض الآخر لم يفعل بعد، لكني أعتذر مجدداً (على الانضمام إلى برشلونة). لم أكن أدرك حينها حجم الحب الذي حظيت به هنا. كنت صغيراً جداً، وارتكبت خطأ. لقد استعدت رشدي، وفعلنا كل ما بوسعنا لنستمتع بالحياة هنا مرة أخرى".