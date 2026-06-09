"جردوا برشلونة من ألقاب حقبة نيجريرا".. تفاصيل ملف بيريز الخاص في الاتحاد الأوروبي!

بعد فوزه الساحق في الانتخابات بنسبة 65 إلى 35، والذي ضمن له استمرار رئاسته، لم يضيع بيريز أي وقت في تصعيد حرب ريال مدريد ضد غريمه الأبدي. فقد أرسل النادي رسمياً ملفاً قانونياً مثيراً للجدل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو الهيئة الإدارية الوحيدة التي يُنظر إليها على أنها تتمتع بالسلطة اللازمة لفرض «العقوبة الرادعة» التي يرى ريال مدريد أنها ضرورية.

بينما ركزت التقارير السابقة على احتمال فرض حظر أوروبي، أفادت صحيفة "آس" أن الإدارة في البرنابيو تضغط الآن من أجل اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في شطب ألقاب برشلونة السابقة من سجلات الأرقام القياسية.

وتشير هذه الخطوة إلى انهيار تام في العلاقات الدبلوماسية بين أكبر ناديين في إسبانيا. وقد أعرب بيريز صراحةً عن ضرورة اتخاذ هذا الإجراء، حيث أعلن بشكل شهير أن العلاقة بين العملاقين الإسبانيين قد انتهت رسمياً.