Getty/GOAL
ترجمه
جراهام بوتر يرد على جوزيه مورينيو بعد أن شكك مدرب بنفيكا في قرار مدرب المنتخب السويدي
مورينيو يتساءل عن سبب استبعاده
بدأ الجدل عندما سلط مورينيو الضوء على التطور المذهل الذي أظهره دال منذ انضمامه إلى ملعب «إستاديو دا لوز». وقد قدم بنفيكا موسمًا قويًا، ورأى المدرب أن المدافع البالغ من العمر 23 عامًا يستحق التقدير على الصعيد الدولي. وأعرب المدرب الأسطوري عن عدم تصديقه لغياب الظهير الأيسر عن التشكيلة الأخيرة، ووجه ملاحظة لاذعة إلى مدرب المنتخب الوطني. وقال: "بوتر هو من سيتعين عليه تفسير سبب عدم وجود صامويل دال في المنتخب الوطني".
- AFP
بوتر يدافع عن معايير الاختيار
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء قبيل مباراة نصف نهائي الملحق الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد أوكرانيا، تناول بوتر بشكل مباشر التعليقات الصادرة من البرتغال. وحافظ المدرب الإنجليزي على رباطة جأشه، مؤكدًا أن مثل هذه الخلافات حول اختيار التشكيلة هي ببساطة جزء من عالم كرة القدم. وقدم ردًا شاملاً على الانتقادات، قائلاً: "كما قلت بالفعل في المؤتمر الصحفي الأخير، هناك دائمًا أشخاص يدافعون عن قرار مختلف عن قرارك. هذا جزء من العمل. نحن سعداء باللاعبين الذين لدينا. لا يوجد أي شيء سلبي بخصوص صامويل على الإطلاق. إنه قرار رياضي، وهناك دائمًا قرارات صعبة يتعين علينا اتخاذها".
إحصائيات مبهرة في جميع المسابقات
يكمن السبب وراء هذا التردد الإداري في عبء العمل الاستثنائي الذي يتحمله المدافع هذا الموسم. فقد اعتمد نادي لشبونة بشكل كبير على خدماته، حيث خاض الشاب 46 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا. وفي الدوري البرتغالي وحده، لعب 26 مباراة. ويعد معدل أدائه وانضباطه التكتيكي من الأسباب الرئيسية التي دفعت مدرب ناديه إلى الدفاع عنه علنًا، حيث لا يزال يمثل حضورًا قويًا في التشكيلة الأساسية.
- AFP
خبرة دولية محدودة
على الرغم من أدائه المتميز مع ناديه، فإن مسيرة هذا الظهير مع المنتخب الوطني الأول لا تزال قصيرة بشكل لافت. حتى الآن، لم يشارك سوى في مباراتين وديتين مع السويد، حيث لعب ضد إستونيا في يناير 2024 وضد لوكسمبورغ في مارس من العام الماضي. ومؤخراً، قرب نهاية مرحلة تصفيات كأس العالم، وجد نفسه إما على مقاعد البدلاء أو مستبعداً تماماً من التشكيلة من قبل الجهاز الفني. وبينما سيطرت الجدل حول استبعاده الحالي على عناوين الأخبار مؤخراً، يجب على المنتخب الوطني أن يعيد تركيزه بالكامل على الملعب بسرعة، حيث أن ضمان التأهل أمام أوكرانيا هو الأولوية القصوى للفريق الحالي.