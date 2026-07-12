جراح خلف كواليس الملاعب.. حكايات الدم والدموع في الفوكلاند قبل قمة الأرجنتين وإنجلترا!

لم تكن حرب الفوكلاند بالنسبة للمدرب الأرجنتيني عمر دي فيليبي مجرد حدث تاريخي يقرأ عنه في الصحف بل كانت كابوسًا حقيقيًا عاش تفاصيله وهو في التاسعة عشرة من عمره.

وجد الشاب الصغير نفسه مجندًا في الخطوط الأمامية يواجه أهوال القصف العنيف في خنادق تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

شهد دي فيليبي مقتل زملائه أمامه وعاش أيام وليالي من الجوع والخوف المستمر في مواجهة آلة عسكرية بريطانية ضخمة.

بعد انتهاء الحرب وعودته إلى وطنه لم تكن المعاناة قد انتهت بل بدأت فصول جديدة من الألم الصامت.

واجه المحاربون القدامى تجاهلًا مجتمعيًا قاسيًا وتخليًا من الحكومة التي زجت بهم في المعركة مما دفع العشرات من الناجين للانتحار هربًا من الصدمات النفسية وعزلة ما بعد الحرب.

في خضم هذا الظلام الشديد وجد دي فيليبي في المستطيل الأخضر الملاذ الآمن الوحيد، حيث انخرط في ممارسة كرة القدم كلاعب محترف ثم تحول لاحقًا إلى التدريب ليصنع من اللعبة علاجًا لجراحه الروحية.

أصبحت غرف الملابس بديلًا عن الخنادق وأصبحت زمالة الملاعب تعويضًا عن رفاق السلاح لتمثل كرة القدم بالنسبة له مساحة للتعافي والتشبث بالحياة وتنقذه من المصير المأساوي الذي لاحق الكثير من أقرانه.



