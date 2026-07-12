في الوقت الذي كانت فيه دماء الشباب الأرجنتيني تسيل على ثلوج الجزر الباردة كان المنتخب الأرجنتيني يخوض منافسات كأس العالم في إسبانيا عام 1982 وسط أجواء احتفالية.
فرضت الحكومة العسكرية الأرجنتينية تعتيمًا إعلاميًا شاملًا على معسكر الفريق في القارة الأوروبية وتعمدت بث تقارير كاذبة توهم اللاعبين بأن بلادهم تحقق انتصارات ساحقة ومدمرة على القوات البريطانية.
كان الهدف من هذه الخديعة هو الحفاظ على الروح المعنوية للاعبين واستغلال تقدمهم في البطولة العالمية كأداة دعاية سياسية تخدم النظام الحاكم في بوينس آيرس.
لكن مع مرور أيام البطولة بدأت أسوار التضليل تنهار وتتساقط وتسربت الأخبار الحقيقية المروعة إلى معسكر الفريق عبر وسائل الإعلام الدولية والاتصالات العائلية.
أدرك اللاعبون ومن بينهم النجم دييجو مارادونا حجم الكارثة الحقيقية وعرفوا أن الأرجنتين تتكبد هزائم عسكرية مهينة وأن مئات الشبان من أبناء جيلهم يقتلون بلا رحمة.
اجتاح شعور قاتل بالذنب قلوب اللاعبين وهم يدركون أنهم كانوا يلعبون كرة القدم ويحتفلون بالأهداف الرياضية تحت شمس إسبانيا في الوقت الذي يموت فيه رفاقهم وسط البرد القارس.
أدت هذه الصدمة العاطفية العنيفة إلى انهيار نفسي كامل داخل المعسكر وفقد الفريق تركيزه وروحه القتالية ليخرج من البطولة بشكل باهت تاركًا خلفه دموعًا لم تكن حسرة على ضياع اللقب المونديالي بل حزنًا على وطن مخدوع وشباب دفعوا ثمن طموحات سياسية بدمائهم.