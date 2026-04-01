Goal.com
مباشر
FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP
أحمد مجدي

جدول مباريات ومجموعة منتخب العراق في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب العراق في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم أسود الرافدين في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب العراقي، إلى الظهور بالشكل الأمثل بعد العودة إلى كأس العالم من بوابة الملحق العالمي في أعقاب الفوز على بوليفيا 2-1 على ملعب "بي بي في أيه".

ويهدف المنتخب العراقي، إلى تأطير مشاركة أفضل من مشاركته الوحيدة التي كانت في عام 1986 والتي خرج فيها أسود الرافدين من الدور الأول.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب العراق في كأس العالم 2026، وجدول مباريات أسود الرافدين والقنوات الناقلة.

  • مجموعة العراق في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانب أسود الرافدين، كلًا من منتخبات النرويج والسنغال وفرنسا.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1فرنسا00000000
    2النرويج00000000
    3السنغال00000000
    4العراق00000000
    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب العراق في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

  • جدول مباريات منتخب العراق في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    العراق - النرويجالأربعاء 17 يونيو 2026
    01:00 السعودية، 02:00 الإمارات    		-جيليت
    فرنسا - العراقالأربعاء 24 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		-لينكولن فاينانشال فيلد
    السنغال - العراقالجمعة 26 يونيو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		-بي إم أو فيلد