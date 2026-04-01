جدول مباريات ومجموعة منتخب العراق في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب العراقي، إلى الظهور بالشكل الأمثل بعد العودة إلى كأس العالم من بوابة الملحق العالمي في أعقاب الفوز على بوليفيا 2-1 على ملعب "بي بي في أيه".

ويهدف المنتخب العراقي، إلى تأطير مشاركة أفضل من مشاركته الوحيدة التي كانت في عام 1986 والتي خرج فيها أسود الرافدين من الدور الأول.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب العراق في كأس العالم 2026، وجدول مباريات أسود الرافدين والقنوات الناقلة.