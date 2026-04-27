مصعب صلاح

جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
كل ما تريد معرفته عن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة ..

بلغت منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 مرحلة الحسم، بعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة أندية فقط تأهلت إلى الدور نصف النهائي، عقب مشوار طويل ومليء بالإثارة بدأ بمشاركة 36 فريقًا.

وتُعد هذه المرحلة واحدة من أهم محطات البطولة، حيث تشتد المنافسة على اللقب الأغلى في كرة القدم الأوروبية، وسط صراع قوي بين كبار القارة من أجل التتويج بالكأس ذات الأذنين.

ويحمل هذا الدور طابعًا خاصًا من الندية والإثارة، في ظل ترقب جماهيري واسع للمواجهات المرتقبة، التي تعد بالكثير من القوة والتشويق لعشاق اللعبة حول العالم.

وفي هذا التقرير، نستعرض مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة لهذه المواجهات المنتظرة.

  • ما القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    • إعلان

  • متى موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    مرحلة الذهاب في نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29 أبريل المقبل، على أن تكون جولة الإياب في الأسبوع التالي وتحديدًا يومي 5-6 مايو.

     نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب29-28 أبريل 2026
    مباريات الإياب6-5 مايو 2026

  • جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - نصف النهائي

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باريس سان جيرمان - بايرن ميونخالثلاثاء 28 أبريل 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 حديقة الأمراء
    بايرن ميونخ - باريس سان جيرمانالأربعاء 6 مايو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 أليانز أرينا

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أتلتيكو مدريد - آرسنالالأربعاء 29 أبريل 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 طيران الرياض ميتروبوليتانو
    آرسنال - أتلتيكو مدريدالثلاثاء 5 مايو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 امارات

  • الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    ربع النهائينصف النهائيالنهائي
    برشلونة - أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد - آرسنال-
    سبورتنج لشبونة - آرسنال
    بايرن ميونخ - ريال مدريدباريس سان جيرمان - بايرن ميونخ
    باريس سان جيرمان - ليفربول