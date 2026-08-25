جدول مباريات كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026 .. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة العالمية، نسخة جديدة من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026، للعام الثالث على التوالي والتي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتحل محل كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية الآن بشكل مختلف، حيث تجمع 32 ناديًا من مختلف أنحاء العالم في دولة معينة وذلك كل 4 سنوات، وستكون نسختها الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

كأس إنتركونتيننتال تضم الأندية أبطال 6 قارات، حيث يتنافس عليها كل من دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال الكونكاكاف وكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوقيانوسيا ودوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان "بطل أوروبا"، بالنسخة السابقة منها بعد الفوز في النهائي على فلامنجو البرازيلي.

ونرصد في السطور التالية جدول مباريات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2026" والفرق المشاركة والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.