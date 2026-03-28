جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لمنطقة غرب القارة، والتي تتنافس فيها سبعة أندية عربية على التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

كان قد أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم الماضي، على أن تكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، شارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، بينما شارك 4 فرق في الملحق وتأهل اثنان منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات خاض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه، ثم تأهلت 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي أقيم في منطقة الشرق بنظام الذهاب والإياب، ولكن في مجموعة الغرب كان يفترض أن يسير على نفس المنوال إلا أن الظروف السياسية في الوقت الراهن حالت دون ذلك ليقام الباقي من البطولة في مدينة جدة السعودية.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ونتعرف في التقرير التالي على جدول مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة