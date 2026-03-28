afc champions league elite trophy social gfx
أحمد مجدي

جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والقنوات الناقلة للمباريات.

تترقب جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لمنطقة غرب القارة، والتي تتنافس فيها سبعة أندية عربية على التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

كان قد أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم الماضي، على أن تكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، شارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، بينما شارك 4 فرق في الملحق وتأهل اثنان منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات خاض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه، ثم تأهلت 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي أقيم في منطقة الشرق بنظام الذهاب والإياب، ولكن في مجموعة الغرب كان يفترض أن يسير على نفس المنوال إلا أن الظروف السياسية في الوقت الراهن حالت دون ذلك ليقام الباقي من البطولة في مدينة جدة السعودية.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ونتعرف في التقرير التالي عبر "جول" على جدول مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

  • مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - منطقة الغرب

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الأهلي - الدحيلالإثنين 13 أبريل 2026
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الإنماء
    الهلال - السدالإثنين 13 أبريل 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 الأمير عبدالله الفيصل
    شباب الأهلي - تراكتورالثلاثاء 14 أبريل 2026
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الأمير عبدالله الفيصل
    الاتحاد - الوحدةالثلاثاء 14 أبريل 2026
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الإنماء
  • مباريات دور الـ 16 دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - منطقة الشرق

    المباراةالموعدالنتيجةالمجموعالملعب
    جانجوون - ماتشيداالثلاثاء 3 مارس 2026
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-00-1تشونتشون سونغام سبورتس تاون
    ماتشيدا - جانجوونالثلاثاء 10 مارس 2026
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-1 ماشيدا جيون
    المباراةالموعدالنتيجةالمجموع الملعب
    سيول - فيسيل كوبيالأربعاء 4 مارس 2026
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		1-01-3سيول كأس العالم
    فيسل كوبي - سيول الأربعاء 11 مارس 2026
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		1-2نوفير
    المباراةالموعدالنتيجةالمجموعالملعب
    جوهور - هيروشيما سانفريس  الأربعاء 4 مارس 2026
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		1-32-3 سلطان إبراهيم لاركين
    هيروشيما سانفريس  - جوهور الأربعاء 11 مارس 2026
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-1جناح السلام
    المباراةالموعدالنتيجةالمجموعالملعب
    ملبورن سيتي - بوريرام يونايتدالثلاثاء 3 مارس 2026
    10:45 السعودية، 11:45 الإمارات    		1-11-1
    (2-4)    		ملعب ملبورن المستطيل
    بوريرام يونايتد - ملبورن سيتي الثلاثاء 10 مارس 2026
    10:45 السعودية، 11:45 الإمارات    		0-0 تشانج أرينا

  • ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر قنواتها.

    كما يمكن مشاهدة البطولة عبر قنوات الكأس.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

  • ما موعد دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    يقام دور ثمن النهائي (دور الـ 16) لمنطقة الغرب في مدينة جدة السعودية في الفترة بين يومي الإثنين 13 أبريل 2026 والثلاثاء 14 أبريل 2026.