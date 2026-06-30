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FBL-WC-2026-VENUESAFP

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جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

كأس العالم
كندا ضد المغرب
كندا
المغرب
باراجواي ضد يتم تحديده لاحقًا
باراجواي
البرازيل ضد يتم تحديده لاحقًا
البرازيل
يتم تحديده لاحقًا ضد يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا ضد يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا ضد يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا ضد يتم تحديده لاحقًا
يتم تحديده لاحقًا ضد يتم تحديده لاحقًا
كندا
المغرب
الولايات المتحدة
باراغواي
البرازيل
المكسيك

تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

وصل كلًا من كندا والمغرب وباراجواي والبرازيل إلى دور 16 من كأس العالم 2026، بعد صعوبة كبيرة والانتصار في الدقائق الأخيرة أو بركلات الترجيح. 

وتشهد النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، منافسة قوية منذ انطلاقها، في ظل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما أسفر عن العديد من المواجهات المثيرة والنتائج اللافتة.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام العديد من المنتخبات للتأهل إلى دور الـ 16، ومن غير المستبعد حدوث مفاجآت غير متوقعة في ظل التنافس الشديد التي تشهده البطولة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.

  • متى موعد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

    تبدأ مباريات دور الـ 16 من المونديال يوم السبت 4 يوليو 2026 وتنتهي مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026

    الحدثالبدايةالنهاية
    دور الـ 16 من كأس العالم 2026 السبت 4 يوليو 2026الثلاثاء 7 يوليو 2026
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  • ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

    بشكل رسمي تأهلت هذه المنتخبات إلى دور الـ 16.

    المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي المونديال
    كنداالمغرب
    البرازيلكوت ديفوار/النرويج
    باراجوايفرنسا/السويد
    المكسيك/الإكوادورإنجلترا/الكونغو الديمقراطية
    بلجيكا/السنغالأمريكا/البوسنة
    إسبانيا/النمساالبرتغال/كرواتيا
    سويسرا/الجزائركولومبيا/غانا
    مصر/أسترالياالأرجنتين/كاب فيردي

  • ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026، في منطقة الشرق الأوسط، حيث تخصص قنوات beIN SPORTS HD / beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

    ولهواة البث المباشر عبر الإنترنت يمكن متابعة المباريات عن طريق تطبيق TOD TV و beIN Connect.

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    البطولةالقنوات الناقلةالبث عبر الإنترنت
    دور الـ 16 في كأس العالم 2026beIN SPORTS MAXbeIN connect
    TOD

  • جدول مباريات كأس العالم 2026 - دور الـ 16

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    كندا - المغربالسبت 4 يوليو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 هيوستن
    باراجواي - فرنسا/السويدالأحد 5 يوليو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		 فيلادلفيا
    البرازيل - كوت ديفوار/النرويجالأحد 5 يوليو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 نيويورك/نيوجيرسي
    المكسيك/الإكوادور - إنجلترا/الكونغوالإثنين 6 يوليو 2026
    03:00 السعودية، 04:00 الإمارات    		 مكسيكو سيتي
    البرتغال/كرواتيا - إسبانيا/النمساالإثنين 6 يوليو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 دالاس
    أمريكا/البوسنة - بلجيكا/السنغالالثلاثاء 7 يوليو 2026
    03:00 السعودية، 04:00 الإمارات    		 سياتل
    الأرجنتين/كاب فيردي - أستراليا/مصرالثلاثاء 7 يوليو 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 أتلانتا
    سويسرا/الجزائر - كولومبيا/غاناالثلاثاء 7 يوليو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 فانكوفر

  • الطريق إلى نهائي كأس العالم 2026

    دور الـ 32دور الـ 16ربع النهائينصف النهائيالنهائي
    ألمانيا - باراجوايباراجواي   
    فرنسا - السويد
    جنوب إفريقيا - كنداكندا - المغرب
    هولندا - المغرب
    البرتغال - كرواتيا  
    إسبانيا - النمسا
    أمريكا - البوسنة 
    بليجكا - السنغال
    البرازيل - اليابانالبرازيل  
    كوت ديفوار - النرويج
    المكسيك - الإكوادور 
    إنجلتر - الكونغو الديمقراطية
    الأرجنتين - كاب فيردي  
    أستراليا - مصر
    سويسرا - الجزائر 
    كولومبيا - غانا

  • ما نظام بطولة كأس العالم 2026؟

    بسبب التوسع التاريخي في كأس العالم 2026، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، مقارنة بـ32 منتخبًا في النسخ السابقة، مع توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليبدأ بعدها نظام خروج المغلوب الذي يستمر حتى المباراة النهائية وتحديد بطل العالم.

    ويشارك في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026 عدد 32 منتخبًا، بعد تأهلهم من مرحلة المجموعات. وتُلعب جميع مباريات هذه المرحلة بنظام خروج المغلوب.

    وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي (90 دقيقة)، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة. وإذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي، يُحسم التأهل عبر ركلات الترجيح.

    أما في دور الـ32، فيواجه أربعة من متصدري المجموعات منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بينما يلتقي ثمانية متصدرين آخرين مع المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركز الثالث. وفي المقابل، تتواجه بقية المنتخبات صاحبة المركز الثاني مع بعضها البعض لاستكمال مواجهات هذا الدور.

    وتستمر البطولة بعد ذلك بنظام خروج المغلوب المباشر عبر أدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل كأس العالم 2026.

  • سجل الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ

    ثمانية بلاد فقط هي من توجت بكأس العالم، منذ البداية في 1930، في مقدمتها البرازيل الأكثر فوزًا بكأس العالم بفضل التتويج بها 5 مرات، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقد قدمت راقصي السامبا مواهب مثل بيليه ورونالدو وروماريو.

    بعد البرازيل تأتي إيطاليا وألمانيا بأربع بطولات، رغم فوز ألمانيا 3 نسخ باسم ألمانيا الغربية، يأتي بعدهم الأرجنتين بثلاث بطولات ثم أورجواي وفرنسا مرتين، وتوجت المنتخبات إنجلترا وإسبانيا بالبطولة لمرة واحدة.

    السنةالمضيفالبطلنتيجة النهائيالمركز الثاني
    1930أوروجوايأوروجواي4-2الأرجنتين
    1934إيطالياإيطاليا2 -1 بعد لعب الوقت الإضافيتشيكوسلوفاكيا
    1938فرنساإيطاليا4-2المجر
    1950البرازيلأوروجواي2-1البرازيل
    1954سويسراألمانيا الغربية3-2المجر
    1958السويدالبرازيل5-2السويد
    1962تشيليالبرازيل3-1تشيكوسلوفاكيا
    1966إنجلتراإنجلترا4-2 "وقت إضافي"ألمانيا الغربية
    1970المكسيكالبرازيل4-1إيطاليا
    1974ألمانيا الغربيةألمانيا الغربية2-1هولندا
    1978الأرجنتينالأرجنتين3- 1 "وقت إضافي"هولندا
    1982إسبانياإيطاليا3-1ألمانيا الغربية
    1986المكسيكالأرجنتين3-2ألمانيا الغربية
    1990إيطالياألمانيا الغربية1-0الأرجنتين
    1994الولايات المتحدة الأمريكيةالبرازيل0-0 "3-2 ضربات الجزاء"إيطاليا
    1998فرنسافرنسا3-0البرازيل
    2002كوريا الجنوبية واليابانالبرازيل2-0ألمانيا
    2006ألمانياإيطاليا1-1 "5- 3"فرنسا
    2010جنوب إفريقياإسبانيا1-0 "وقت إضافي"هولندا
    2014البرازيلألمانيا1- 0 "وقت إضافي"الأرجنتين
    2018روسيافرنسا4-1كرواتيا
    2022قطرالأرجنتين3-3 (4-2) ركلات ترجيحفرنسا