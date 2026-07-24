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محمود خالد

"حظ الهلال أفضل" ومباراة النصر تخالف دوريات العالم .. ورسالة تحذير للأهلي بعد إعلان روزنامة روشن!

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر
الأهلي
الاتحاد

وبدأ الجدل المعتاد..

وأخيرًا، تم الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، والذي سينطلق في 13 أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.

306 مباراة، خلال 102 يوم، وسط روزنامة تشهد العديد من التوقفات، في ظل مشاركة "ثمانية" أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال الخليج، كأس الإنتركونتينينتال، فضلًا عن التوقفات الدولية، ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.

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وكعادة كل عام، يصاحب الإعلان عن "روزنامة" دوري روشن، أولى حالات الجدل في الأوساط الرياضية السعودية، إلا أن قمة الجولة الأخيرة، كانت لها نصيب كبير من رسائل الاعتراض.

  • مواعيد قمم دوري روشن

    وشهدت الجولة الأولى وقوع الهلال ضد الفيصلي، والدرعية مع الأهلي، والنصر مع الفتح، والاتحاد ضد الخلود، والشباب مع القادسية في أبرز اللقاءات.

    أما الجولة الأخيرة من عمر الدوري، الجولة 34، يستضيف فيها الأهلي نيوم، ويصطدم الهلال مع النصر، والخليج مع القادسية، الشباب والدرعية، والتعاون والاتحاد.

    ديربي الهلال والنصر يقام إيابًا بالجولة الأخيرة على ملعب الأول، ولكن لقاء الذهاب في ملعب النصر سيكون بالجولة السابعة عشر.

    أما ديربي جدة بين الأهلي ونظيره الاتحاد، فسيقام في الجولتين 15 و32 على التوالي.

    وبخصوص قمة الاتحاد والهلال، سيلعب الذهاب في الجولة الثامنة بالرياض، والإياب في جدة بالجولة 25.

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  • "حظ النصر أقشر والهلال حلو"

    وذكر الناقد عبد العزيز المريسل، عبر منصة (إكس)، إن روزنامة دوري روشن، تؤكد أن حظ الهلال "جيد" مقارنة بالنصر؛ فيما يتعلق بحرارة الجو والرطوبة، واللعب في الشرقية.

    وقال المريسل "لازال حظ النصر أقشر، ولازال حظ الهلال حلو، بخصوص حرارة الجو والرطوبة، النصر سيلعب في شهر أغسطس بالشرقية، والهلال لن يلعب في أغسطس أي مباراة في الشرقية.

    النصر سيلعب في شهر مايو بالشرقية، والهلال لن يلعب في مايو أي مباراة بالشرقية".

  • Al nassr vs Al Ahli ticketsGetty

    "أصحاب المراكز الأولى يواجهون الصاعدين"

    واعترض الناقد محمد العميري، بشأن آلية جدولة مباريات دوري روشن، بقوله "كيف النصر بطل الدوري، يواجه الفتح، ويُفترض أن يواجه أبها. في كل دوريات العالم، أصحاب المراكز الأولى يواجهون الفرق الصاعدين، فلماذا الهلال يواجه الفيصلي، والأهلي يواجه الدرعية. وش العلم؟"


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  • "كوارث الجدولة ينبغي ألا تتكرر"

    وعلّق الناقد محمد الأحمري، على معايير بناء جدول الموسم الجديد، بقوله: "كوارث جدولة الموسم الماضي ينبغي ألا تتكرر، ومن الآن نخلي مسؤولية الرابطة تمامًا، ويجب أن يوجه اللوم للأندية ومندوبيها الذين حضروا وناقشوا واعتمدوا، كوارث جدولة الموسم الماضي، بررها بعض مندوبي الأندية، بأنهم وجدوا تواريخ المباريات دون معرفة الأندية المتواجهة، وحدث اللغط الكبير، والذي تضررت منه بعض الأندية بشكل واضح".


  • Saleh Abu al-Shamat AhliGetty

    "على الأهلي عدم استنزاف النقاط"

    ووجه وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، رسالة تحذير إلى الراقي بعدم استنزاف النقاط، خاصة خلال الدور الأول، في ظل مشاركة الفريق في بطولة كأس القارات للأندية.

    وجاء تحذير سعيد بشأن وضع روزنامة دوري روشن، بأن الأهلي سيلعب أغلب مباريات القمة، والمباريات الصعبة على أرضه، خلال الدور الثاني.


  • "التتويج الأسطوري مسبب أمراض نفسية"

    وعلّق الإعلامي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، بقوله إنه في حالة تحقيق الفريق بطولة دوري روشن، فسيكون التتويج من أمام "البوابة المعتادة" نادي الهلال، على حد قوله.

    وقال أحد المتابعين: "التتويج الأسطوري الأعلى مشاهدة في تاريخ البشرية، مسبب أمراض نفسية مزمنة، حاطين آخر جولة في الدوري بين النصر والهلال في ملعب الهلال، على أمل يتوجون بالدوري، ويصنعون تتويجًا مثله. معصي".