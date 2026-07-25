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imago-sport-1065154352.jpgAnadolu Agency
مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
أبها
الحزم
الشباب
القادسية
Al Diriyah
نيوم
الفيحاء
الفيصلي
الاتفاق
الرياض
التعاون
الخليج
الفتح
الخلود
المملكة العربية السعودية

دليلك الشامل للتعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

ينطلق موسم جديد من دوري روشن السعودي 2026-2027، في ظل ترقب كبير على المستوى العربي والعالمي بعد التطور الكبير للمسابقة في السنوات الأخيرة.

بوجود كوكبة من نجوم كرة القدم العالميين، حسم النصر لقب دوري روشن الموسم الماضي بقيادة كريستيانو رونالدو، بينما توّج الأهلي باللقب الآسيوي.

دعمت الكثير من أندية دوري روشن صفوفها بنجوم من الطراز العالمي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ما يمهد لموسم ناري بالمسابقة المحلية، التي تستقطب الأنظار بشدة.

وأعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026–2027، إذ تبدأ المنافسات يوم الخميس 13 أغسطس 2026.

كما أكد نهاية منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027 يوم 29 مايو 2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول مباريات الدوري السعودي 2026-2027، القنوات الناقلة والترتيب، وسجل الفائزين، وكل ما تريد معرفته:

  • جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2026-2027

    المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1النصر00000000
    2الهلال00000000
    3الأهلي00000000
    4القادسية00000000
    5الاتحاد00000000
    6التعاون00000000
    7الاتفاق00000000
    8نيوم00000000
    9الحزم00000000
    10الفيحاء00000000
    11الفتح00000000
    12الخليج00000000
    13الشباب00000000
    14الخلود00000000
    15الرياض00000000
    16أبها00000000
    17الفيصلي00000000
    18الدرعية00000000
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  • ما القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟

    أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، منح حقوق بث بطولات مرة القدم المحلية، لصالح شركة "ثمانية للنشر والتوزيع".

    وأصبحت شركة "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري يلو السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من موسم 2025-2026 وحتى 2030-2031.

  • كيف يمكن مشاهدة دوري روشن السعودي 2026-2027 مجانًا عبر الإنترنت؟

    تقدم شركة "ثمانية" خدمة مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق البث الرقمي عبر الإنترنت للجماهير، والتي تتضمن باقات مميزة واشتراكات خاصة عبر موقعها الإلكتروني.

    وأصبحت المنصة مُتاحة من يوم 8 أغسطس 2025، مع وجود اشتراكات مجانية حصريًا للموسم المقبل ولكن بجودة أقل وبمميزات محدودة مُقارنة بالباقات المدفوعة.

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  • ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن السعودي 2026-2027؟

    القمرعرب سات
    التردد11919
    الاستقطابأفقي (H)
    معدل الترميز27500
    معدل الخطأ3/4
    القمرنايل سات
    التردد12360
    الاستقطابعمودي (V)
    معدل الترميز27500
    معدل الخطأ3/4

  • جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 - الجولة الأولى

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أبها - الحزمالخميس 13 أغسطس 2026
    19:15 السعودية، 20:15 الإمارات    		 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
    الشباب - القادسيةالخميس 13 أغسطس 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 اس اتش جي ارينا
    الدرعية - الأهليالخميس 13 أغسطس 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
    نيوم - الفيحاءالجمعة 14 أغسطس 2026
    19:50 السعودية، 20:50 الإمارات    		 استاد مدينة الملك خالد الرياضية
    الاتفاق - الرياضالجمعة 14 أغسطس 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 ملعب نادي الاتفاق
    الهلال - الفيصليالجمعة 14 أغسطس 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 المملكة أرينا
    التعاون - الخليجالسبت 15 أغسطس 2026
    19:15 السعودية، 20:15 الإمارات    		 ملعب نادي التعاون
    الاتحاد - الخلودالسبت 15 أغسطس 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 الإنماء
    النصر - الفتحالسبت 15 أغسطس 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 الأول بارك

  • سجل الفائزين بلقب الدوري السعودي عبر التاريخ

    بلقب الموسم الماضي، رفع النصر رصيده إلى 10 تتويجات للدوري السعودي، في المركز الثاني، خلف الهلال (19) ومتساويًا مع الاتحاد.

    الترتيبالفريقالبطلسنوات التتويج
    1الهلال191976–77، 1978–79، 1984–85،
    1985–86، 1987–88،1989–90، 1995–96، 1997–98،
    2001–02، 2004–05، 2007–08،
    2009–10، 2010–11، 2016–17، 2017–18، 2019–20،
    2020–21،2021–22، 2023–24 
    2الاتحاد101981–82 1996–97، 1998–99، 1999–02،
    2000–01، 2002–03،
    2006–07، 2008–09، 2022–23، 2024-25 
    3النصر101974–75، 1979–80، 1980–81، 1988–89،
    1993–94، 1994–95،
    2013–14، 2014–15، 2018–19، 2025-26
    4الشباب61990–91، 1991–92، 1992–93،
    2003–04، 2005–06، 2011–12 
    5الأهلي31977–78، 1983–84، 2015–16
    6الاتفاق21982–83، 1986–87
    7الفتح12012–13

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.