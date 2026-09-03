جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. الترتيب والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، تلك البطولة التي ينتظرها أكثر من مليار شخص من الشرق إلى الغرب، والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالمفاجآت والإثارة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تغييرات عديدة في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى 3 بطولات بدلًا من بطولتين، بهدف تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات وزيادة نسبة المشاهدة حول العالم.

كما تم زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الحالية، مما يعد بالمزيد من الإثارة والمواجهات القوية.

وتمكن الأهلي السعودي من حصد اللقب الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر موسمين، وسوف يواجه منافسة شرسة خلال الموسم الحالي.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته..