جدول مباريات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري أبطال أوروبا وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي نتابع فيه عدد من المباريات القوية والهامة في البطولات المختلفة، الأوروبية والعربية..

ففي يوم الخميس 6 فبراير 2025 تبدأ مباريات الجولة 19 من دوري روشن، والتي أبرزها لقاء الاتحاد مع التعاون، وسنكون على موعد مع قمة إنجليزية تجمع ليفربول ضد توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما نتابع مواجهة برشلونة وفالنسيا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما تبدأ جولة جديدة من جولات الدوري المصري، حيث يلتقي الأهلي وبتروجيت، سيراميكا كليوباترا ضد فاركو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.