كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 تبدأ مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها لقاء هام بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بينما يلتقي آرسنال بفريق آيندهوفن، وفي دوري أبطال آسيا للنخبة يخوض الهلال مباراة هامة أمام باختاكور في ذهاب ثمن النهائي، بينما يواجه الأهلي فريق الريان القطري.

وفي الدوري المصري نتابع الجولة 17، حيث يلتقي الزمالك وإنبي، بينما يواجه الإسماعيلي نادي زد، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 24 من دوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 والقنوات الناقلة.