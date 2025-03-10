كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 تبدأ مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها لقاء هام بين ليفربول وباريس سان جيرمان، بينما يلتقي برشلونة بفريق بنفيكا، وفي دوري أبطال آسيا للنخبة يخوض الهلال مباراة هامة أمام باختاكور في إياب ثمن النهائي، بينما يواجه الأهلي فريق الريان القطري.

وفي الدوري المصري نتابع ديربي القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مرحلة البطولة، بالاضافة إلى مباراة التعاون وتراكتور في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 والقنوات الناقلة.