كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الإثنين 10 فبراير 2025 تستمر مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني، والتي نتابع فيها لقاء وحيد بين ريال مايوركا وأوساسونا.

وفي الدوري الإيطالي يلعب إنتر ميلان أمام فيورنتينا ضمن الجولة 24 من السيري آ، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 21 من دوري يلو السعودي، والتي أبرزها لقاء نيوم ضد العين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.