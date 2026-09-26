انطلق الموسم الجديد من الدوري المغربي (البطولة الوطنية المغربية) 2026-2027 في ظل ترقب جماهيري بعدما تمكن المغرب الفاسي من حسم لقب الموسم الماضي 2025-2026.

ومما لا شك فيه، يعد الدوري المغربي أحد أكثر بطولات كرة القدم متابعة على مستوى العالم العربي، بفضل المنافسة الشرسة بين الأندية الكبرى

وتوج المغرب الفاسي بلقب الدوري الموسم الماضي، لذا من المنتظر أن يشهد الموسم الجديد منافسة شرسة مع نهضة بركان الجيش الملكي والوداد والرجاء.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم جدول مباريات الدوري المغربي 2026-2027، القنوات الناقلة والترتيب