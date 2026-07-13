جدول بث منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات لعام 2026 على التلفزيون: المباريات، النتائج، البث المباشر وكيفية مشاهدة منتخب السيدات الأمريكي

دخل منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، مع إحداث إيما هايز تأثيرًا فوريًا على مجموعة كانت بحاجة إلى ذلك تمامًا. وخلال أسابيع من بدء عملها الجديد، قادت المدربة السابقة لتشيلسي الولايات المتحدة إلى ذهبية أولمبية، مُرسلةً رسالة إلى بقية كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

عانى بطل العالم أربع مرات من خروجه المبكر الأكثر في كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023 وغادر فلاتكو أندونوفسكي منصبه كمدرب رئيسي نتيجة لذلك. لقد كان من دواعي سرور الأمة أن ترى الفريق يعود إلى مستوى الفوز بالألقاب بهذه السرعة، إذن. الآن، ومع وجود الكثير من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لهايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، وضمان أنهن مستعدات للمنافسة على الكأس.

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