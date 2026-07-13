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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

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جدول بث منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات لعام 2026: المباريات، النتائج، البث المباشر وكيفية مشاهدة منتخب السيدات الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
بطولة كاس شيبليفز للسيدات
الكرة النسائية

دليل كامل لعام منتخب الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس شيبيليفز والمباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًا على مجموعة كانت بحاجة إلى ذلك تمامًا. وخلال أسابيع من بدء عملها الجديد، قادت المدربة السابقة لتشيلسي الولايات المتحدة إلى ذهبية أولمبية، مُرسلة رسالة إلى بقية كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

عانى بطل العالم أربع مرات من خروجه المبكر الأكثر في كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023 وغادر فلاتكو أندونوفسكي منصبه كمدرب رئيسي نتيجة لذلك. لقد كان من دواعي سرور الأمة رؤية الفريق يعود إلى مستوى الفوز بالألقاب بهذه السرعة، إذن. الآن، ومع وجود الكثير من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لهايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، وضمان أنهن مستعدات للمنافسة على الكأس.

لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات، ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق في عام 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ما هي المباريات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟

    افتتح منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات عامه في يناير بمباراتين وديتين، مستضيفًا كلًا من باراغواي وتشيلي وقدم عرضين مهيمنين لبدء 2026 بصورة إيجابية للغاية. وقد لفت الفوز على تشيلي على وجه الخصوص الأنظار، إذ تحقق بتشكيلة هي الأقل خبرة للفريق منذ أكثر من 20 عامًا.

    وعزز فريق هايز ذلك في مارس، محققًا لقب كأس SheBelieves للمرة الثامنة بفضل الانتصارات على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. ولم يستقبل منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات أي هدف طوال البطولة أيضًا.

    وجاءت أول خسارة في 2026 في أبريل، في المباراة الثانية من سلسلة مباريات منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات المكونة من ثلاث مباريات ضد اليابان، لكن فريق هايز خرج أيضًا بانتصارين من تلك النافذة الدولية، فضلًا عن الكثير من المعلومات بعد مواجهة أحد أفضل الفرق في اللعبة.

    ثم تلت ذلك هزيمة أخرى في يونيو، في البرازيل، لكن الولايات المتحدة عادت لتفوز على مستضيفات كأس العالم للسيدات 2027 بعد بضعة أيام، في مباراة طغت عليها موجة البطاقات الحمراء التي أُشهرت في الدقائق الختامية.

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  • ما الذي يتضمنه جدول منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟

    يتبقى توقفان دوليان رسميان آخران في عام 2026، بما في ذلك نافذة نوفمبر التي ستشارك فيها الولايات المتحدة في بطولة CONCACAF W Championship. ستتأهل أفضل أربعة فرق في تلك البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، مع وجود مقعدين إضافيين في بطولة الملحق القاري-الدولي أيضًا متاحين. وهذا يعني أن منتخب الولايات المتحدة للسيدات (USWNT) يحتاج فقط إلى الفوز بمباراة واحدة، ضد السلفادور، لحجز تذكرته إلى البرازيل.

    ستقام نصف نهائي البطولة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة، في 1 ديسمبر، على أن تتبعها في اليوم التالي مباريات التأهل لملحق كأس العالم بين الاتحادات القارية قبل مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في 5 ديسمبر. ستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباريات التأهل جميعها في ملعب Texas Health Mansfield Stadium، على أن تُقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في ملعب Shell Energy Stadium في هيوستن.

    سيستعد منتخب الولايات المتحدة للسيدات (USWNT) لتلك البطولة بمباراتين متتاليتين ضد إسبانيا، بطلة العالم الحالية. كما بلغت لا روخا نهائي بطولة أوروبا 2025 الصيف الماضي وستسافر إلى الولايات المتحدة في أكتوبر بعد ضمان التأهل لكأس العالم للسيدات 2027 في يونيو، مما يفتح الباب أمام مباريات ودية مثل تلك ضد بطلة الأولمبياد 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    كيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    حقوق بث منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات هي نفسها الخاصة بمنتخب الرجال، وهي موزعة عبر عدة شبكات. بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية، تمتلك الحقوق Warner Bros وDiscovery Sports، مع بث كل مباراة مباشرة على Peacock وMax (سابقاً HBO Max). كما تُعرض حوالي 50 في المئة من المباريات مباشرة عبر قنوات TNT Sports.

    قنوات Turner متاحة عبر خدمات البث مثل Sling TV وDirecTV Stream.

    بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، الحقوق حالياً لدى Telemundo Deportes، التي تبث المباريات على Peacock وTelemundo وUniverso.

    اعرف المزيد عن أفضل الباقات لمشاهدة منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات هنا.

    شاهد منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات مباشرة على Peacock
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  • مباريات ونتائج منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالملعب
    24 يناير2.30pm PT / 5.30pm ETUSWNT 6-0 Paraguayمباراة وديةDignity Health Sports Park, Carson
    27 يناير7pm PT / 10pm ETUSWNT 5-0 Chileمباراة وديةHarder Stadium, Santa Barbara
    1 مارس2pm PT / 5pm ETUSWNT 2-0 Argentinaكأس SheBelievesGeodis Park, Nashville
    4 مارس3:45pm PT / 6:45pm ETUSWNT 1-0 Canadaكأس SheBelievesScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 مارس12:30pm PT / 3:30pm ETUSWNT 1-0 Colombiaكأس SheBelievesSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 أبريل2.30pm PT / 5.30pm ETUSWNT 2-1 Japanمباراة وديةPayPal Park, San Jose
    15 أبريل7pm PT / 10pm ETUSWNT 0-1 Japanمباراة وديةLumen Field, Seattle
    18 أبريل6pm PT / 9pm ETUSWNT 3-0 Japanمباراة وديةDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 يونيو2.30pm PT / 5.30pm ETBrazil 2-1 USWNTمباراة وديةNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 يونيو5.30pm PT / 8.30pm ETBrazil 0-1 USWNTمباراة وديةArena Castelao, Fortaleza
    10 أكتوبر11.30am PT / 2.30pm ETUSWNT vs Spainمباراة وديةAudi Field, Washington D.C.
    13 أكتوبر4pm PT / 7pm ETUSWNT vs Spainمباراة وديةSubaru Park, Chester
    27 نوفمبرسيُحدَّد لاحقًاUSWNT vs El Salvadorبطولة CONCACAF WTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    سيتم الإعلان عن مباريات إضافية وتفاصيل عام 2026 في الوقت المناسب.