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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

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جدول بث منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم النسائية لعام 2026: المباريات، النتائج، البث المباشر وكيفية مشاهدة منتخب السيدات الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
بطولة كاس شيبليفز للسيدات
الكرة النسائية

دليل كامل لعام الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس شيبيليفز والمباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًا على مجموعة كانت بحاجة إلى ذلك تمامًا. وخلال أسابيع من بدء عملها الجديد، قادت المدربة السابقة لتشيلسي الولايات المتحدة إلى ذهبية الأولمبياد، مُرسلةً رسالة إلى بقية كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

عانى بطل العالم أربع مرات من خروجه المبكر الأكثر في كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023 وغادر فلاتكو أندونوفسكي منصبه كمدرب رئيسي نتيجة لذلك. لقد كان من دواعي سرور الأمة أن ترى الفريق يعود إلى مستوى الفوز بالألقاب بهذه السرعة، إذن. والآن، ومع وجود الكثير من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لهايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، وضمان أنهن مستعدات للمنافسة على الكأس.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته حول جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات، ومبارياته ونتائجه وكيفية مشاهدة الفريق في عام 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ما هي المباريات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟

    افتتح منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات عامه في يناير بمباراتين وديتين، حيث رحّب بكل من باراغواي وتشيلي وقدم عرضين مهيمنين لبدء عام 2026 بطريقة إيجابية للغاية. وقد لفت الفوز على تشيلي على وجه الخصوص الأنظار، إذ تحقق بتشكيلة هي الأقل خبرة للفريق منذ أكثر من 20 عامًا.

    وعزّز فريق هايز ذلك في مارس، محققًا لقب كأس شيبيليفز للمرة الثامنة بفضل الانتصارات على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. ولم يستقبل منتخب الولايات المتحدة الوطني للسيدات أي هدف خلال البطولة أيضًا.

    وجاءت أول خسارة في عام 2026 في أبريل، في المباراة الثانية من سلسلة المنتخب المكونة من ثلاث مباريات ضد اليابان، لكن فريق هايز خرج أيضًا بانتصارين من تلك النافذة الدولية، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات بعد مواجهة أحد أفضل الفرق في اللعبة.

    ثم تلت ذلك هزيمة أخرى في يونيو، في البرازيل، لكن الولايات المتحدة ارتدت لتهزم أصحاب الأرض المستضيفين لكأس العالم للسيدات 2027 بعد بضعة أيام، في مباراة طغت عليها موجة من البطاقات الحمراء التي أُشهرت في الدقائق الختامية.

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  • ما الذي يتضمنه جدول المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟

    يتبقى توقفان دوليان رسميان آخران في عام 2026، بما في ذلك نافذة نوفمبر التي ستشارك فيها الولايات المتحدة في بطولة كونكاكاف W. ستتأهل الفرق الأربعة الأولى في تلك البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، مع وجود مقعدين إضافيين في بطولة الملحق القاري المشترك أيضًا متاحين. وهذا يعني أن منتخب الولايات المتحدة للسيدات يحتاج فقط إلى الفوز بمباراة واحدة، ضد السلفادور، لحجز تذكرته إلى البرازيل.

    ستقام نصف نهائي البطولة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة، في 1 ديسمبر، على أن تليها في اليوم التالي مباريات التأهل لملحقات كأس العالم بين الاتحادات القارية قبل مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في 5 ديسمبر. ستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباريات التأهل جميعها في ملعب تكساس هيلث مانسفيلد، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في ملعب شل إنرجي في هيوستن.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    كيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة الوطني لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    حقوق بث منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات (USWNT) هي نفسها الخاصة بمنتخب الرجال وهي موزعة عبر عدة شبكات. بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية، تُحتفظ الحقوق لدى وارنر براذرز وديسكفري سبورتس، مع بث كل مباراة مباشرة على Peacock وMax (سابقًا HBO Max). كما تُعرض حوالي 50 في المئة من المباريات أيضًا مباشرة عبر قنوات TNT Sports.

    قنوات تيرنر متاحة عبر خدمات البث مثل Sling TV وDirecTV Stream.

    بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، الحقوق حاليًا لدى Telemundo Deportes، التي تبث المباريات عبر Peacock وTelemundo وUniverso.

    اعرف المزيد عن أفضل الباقات لمشاهدة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات (USWNT) هنا.

    شاهد منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات (USWNT) مباشرة على Peacock
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  • مباريات ونتائج منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالملعب
    24 يناير2.30pm PT / 5.30pm ETالمنتخب الأمريكي للسيدات 6-0 باراغوايوديةDignity Health Sports Park, Carson
    27 يناير7pm PT / 10pm ETالمنتخب الأمريكي للسيدات 5-0 تشيليوديةHarder Stadium, Santa Barbara
    1 مارس2pm PT / 5pm ETالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-0 الأرجنتينكأس شيبيليفزGeodis Park, Nashville
    4 مارس3:45pm PT / 6:45pm ETالمنتخب الأمريكي للسيدات 1-0 كنداكأس شيبيليفزScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 مارس12:30pm PT / 3:30pm ETالمنتخب الأمريكي للسيدات 1-0 كولومبياكأس شيبيليفزSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 أبريل2.30pm PT / 5.30pm ETالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-1 اليابانوديةPayPal Park, San Jose
    15 أبريل7pm PT / 10pm ETالمنتخب الأمريكي للسيدات 0-1 اليابانوديةLumen Field, Seattle
    18 أبريل6pm PT / 9pm ETالمنتخب الأمريكي للسيدات 3-0 اليابانوديةDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 يونيو2.30pm PT / 5.30pm ETالبرازيل 2-1 المنتخب الأمريكي للسيداتوديةNeo Quimica Arena, Sao Paulo
    9 يونيو5.30pm PT / 8.30pm ETالبرازيل 0-1 المنتخب الأمريكي للسيداتوديةArena Castelao, Fortaleza
    27 نوفمبرسيُحدد لاحقًاالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد السلفادوربطولة الكونكاكاف للسيداتTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    سيتم الإعلان عن مباريات إضافية لعام 2026 في الوقت المناسب.