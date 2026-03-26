تم تأجيل مباراة لينس وباريس سان جيرمان، المقررة في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، لتمكين لاعبي لويس إنريكي من الحصول على قسط من الراحة بين ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول. وهذه الممارسة، التي تم تبنيها أيضًا في هولندا، أقرها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (LFP) هذا العام أيضًا في حالة ستراسبورغ، حيث تم تأجيل المباراة مع بريست من أجل الاستعداد على أفضل وجه لمباراة ربع نهائي دوري المؤتمرات ضد ماينز.
جدل في فرنسا: تأجيل مباراة باريس سان جيرمان بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا. نادي لانس: "الدوري الفرنسي يخضع لمصالح طرف واحد"
لا شيء يمكن فعله بالنسبة للينس
المشكلة هي أن نادي لانس لم يوافق على ذلك. فقد أصدر النادي، الذي يضم في صفوفه القائد السابق لفريق أودينيزي فلوريان توفين، بياناً شديد اللهجة جاء فيه:
"في 6 مارس، تم تحديد موعد مباراة راسينغ كلوب دي لينس وباريس سان جيرمان، مما وضع إطارًا مرجعيًا رسميًا كان على الجميع الالتزام به. وانطلاقًا من روح المسؤولية والاعتدال، أبلغ راسينغ كلوب دي لينس باريس سان جيرمان، منذ البداية، بنيته عدم تغيير الموعد.
ووفاءً بالتزامه بالاستقرار الرياضي، اختار النادي أيضًا الامتناع عن أي تصريحات عامة في هذا الشأن. ومع ذلك، دفعتنا الموجة الأخيرة من التصريحات والتدخلات والمقترحات المختلفة إلى كسر هذا الصمت. يبدو لنا أن هناك شعورًا مقلقًا ينتشر: وهو أن الدوري الفرنسي يتم تهميشه تدريجيًا ليصبح مجرد متغير لتلبية متطلبات أوروبية لأطراف معينة. إن تغيير موعد هذه المباراة اليوم يعني أن نادي راسينغ كلوب دي لانس سيبقى بدون مباريات لمدة 15 يوماً، تليها مباريات كل ثلاثة أيام: وهو جدول لا يتوافق لا مع ما تم تحديده في بداية الموسم، ولا مع موارد نادٍ يمكنه استيعاب هذا النوع من القيود الجديدة دون عواقب.
يبدو إذن أن النادي العاشر الأكثر ثراءً في الدوري عليه أن يتكيف مع مطالب الأندية الأقوى، باسم مصالح تتجاوز الآن بوضوح النطاق الوطني، الذي تم تقليصه بالفعل في المواسم الأخيرة (تخفيض الدوري الفرنسي إلى 18 فريقاً، وإلغاء كأس الرابطة). وبغض النظر عن هذه الحالة المحددة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو أكثر جوهرية: وهو احترام المنافسة نفسها. من المشروع التساؤل عن هذا الجانب عندما يبدو الدوري، على أرضه، أحيانًا وكأنه يُهمش لصالح طموحات أخرى، مهما كانت مشروعة. يظل نادي راسينغ كلوب دي لانس وفياً لمبدأ النزاهة ووضوح القواعد واحترام جميع المشاركين. مبادئ بسيطة، من أجل كرة قدم فرنسية عادلة ومحترمة".
ترتيب الدوري الفرنسي
حتى الآن، لا يفصل سوى نقطة واحدة بين باريس سان جيرمان ولينس في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يملك الفريق الباريسي 60 نقطة، بينما يملك لينس 59 نقطة. ومع ذلك، فإن باريس لديه مباراة أقل، وبالتالي فإن الفارق المحتمل هو 4 نقاط بعد 27 جولة من أصل 34. مباراة لينس-باريس سان جيرمان هي فرصة مهمة للغاية لإعادة فتح النقاش حول اللقب، ولعبها بين المباراتين ضد ليفربول كان سيكون صعباً على كفاراتشيليا وزملائه. لن يكون الأمر كذلك، لكن الجدل مستمر في فرنسا.