قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مرشحيه للحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة خلال موسم 2025-26، بدأ الإعلام السعودي الجدل حول من الأحق باللقب من بين ثنائي المنتخب السعودي.
"إجماع في استراحتكم!" .. خلاف سعودي على جائزة أفضل لاعب في آسيا بين نجمي الأهلي والنصر
ما القصة؟
المنتخب السعودي توج مؤخرًا بلقب كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بعد الفوز في النهائي على نظيره الإماراتي (2-0)، على استاد الإنماء في جدة.
وقد تألق أكثر من لاعب بالأخضر بشكل خاص على مدار مشوار البطولة الخليجية، على رأسهم همام الهمامي؛ المتوج بجائزة أفضل لاعب في خليجي 27، بجانب المدافع عبدالإله العمري والمهاجم فراس البريكان.
الثنائي الأخير تحديدًا هو من أشغل خلافًا ساخرًا بين الإعلاميين سامي القرشي وفلاح القحطاني..
القرشي يرشح البريكان
في هذا الشأن، كال الإعلامي السعودي سامي القرشي المديح لمهاجم الأهلي فراس البريكان، الذي توج بجائزة هداف خليجي 27، برصيد ثلاثة أهداف.
وكتب القرشي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هناك إجماع سعودي إعلامي جماهيري ورسمي على أفضلية فراس البريكان للترشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا عن السعودية. يستاهل أبو طارق خير ممثل للوطن".
القحطاني يختار العمري
ترشيح القرشي لم يعجب زميله الإعلامي فلاح القحطاني، الذي اختار مدافع النصر عبدالإله العمري للحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا، داعمًا موقفه بحصده لقب دوري روشن السعودي 2025-26 مع العالمي.
وعلق القحطاني موجهًا حديثه لسامي القرشي: "إجماع في استراحتكم.. فراس لاعب جيد وإن ترشّح بالتأكيد سندعمه، لكن هنالك برأيي من هو أحق منه بالجائزة.. عبدالإله العمري بطل الدوري الأقوى مع فريقه، والدوري الجميع يدرك أنه المقياس الأول في العالم وبطل كأس الخليج مع منتخب بلاده وصاحب هدف السعودية الوحيد في كأس العالم في الأوروجواي".
"خليجي 27 ليس ضمن المعايير"
من جانبه، حسم الإعلامي عايد الرشيدي هذا الجدل، مؤكدًا أن تحقيق خليجي 27 لا يلعب دورًا في ترجيح كفة لاعب على آخر في جائزة الأفضل بالقارة الصفراء، بحسب معايير الاتحاد الآسيوي.
واستعرض الرشيدي معايير جائزة الأفضل والتي تشمل بطولات كأس العالم (60 نقطة)، كأس آسيا (40)، الأولمبياد (40)، تصفيات كأس العالم (20-25)، تصفيات كأس آسيا (20)، دوري أبطال آسيا (15)، وكأس الاتحاد الآسيوي (10).
جدير بالذكر أن العمري خاض موسمًا أكثر من رائع مع النصر في 2025-26 على المستوى الفردي والجماعي، حيث توج بطلًا لدوري روشن السعودي، مع الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا 2.
أما البريكان فكان موسمه الجماعي أفضل من الفردي، حيث توج بطلًا لكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.
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