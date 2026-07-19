Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Jayden Adams
محمود خالد

"لم أعد أحتمل المزيد" .. والد جايدون آدامز يكشف كواليس الرسالة الأخيرة قبل وفاته المفاجئة!

جايدن آدامز
جنوب أفريقيا
كأس العالم

وفاة مفاجئة لنجم جنوب إفريقيا أثارت صدمة العالم..

استيقظ عشاق الكرة، على خبر مفجع، بوفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا، جايدون آدامز، والذي كان قد شارك مع "البافانا بافانا"، في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان آدامز، البالغ من العمر 25 عامًا، قد صنع موسمًا تاريخيًا مع ماميلودي صنداونز، حيث توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما بلغ تألقه أن تم استدعاؤه لتمثيل منتخب جنوب إفريقيا، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان جايدون آدامز قد شارك في مباريات جنوب إفريقيا، في دور المجموعات، حيث كتب التاريخ مع بلاده، في التأهل - لأول مرة - إلى الأدوار الإقصائية، بينما بقي على مقاعد البدلاء، في مباراة كندا، بدور الـ16، التي شهدت خروج "البافانا بافانا" بهدف دون مقابل.

  • Jayden Adams, Mamelodi Sundowns, April 2026Backpage

    تفاصيل جديدة حول وفاة آدامز

    وعثرت الشرطة على متوسط ميدان صنداونز، ميتًا في عقار بمنطقة شوتش كلوف، في كيب تاون، ليتم فتح التحقيق حول ملابسات وفاة اللاعب.

    من جانبه، نقلت صحيفة "رابورت"، تصريحات من والد اللاعب، خوانيتو، حول ملابسات جديدة بشأن وفاته، في ظل تقارير أثارت الشكوك حول تعرضه للانتحار.

    وكان جايدون آدامز قد دخل في خلاف كبير مع صديقته أكيلا أديندورف، لأسباب مالية، بالإضافة إلى أن اللاعب كان يعاني من وفاة جدته ماريانا، وكذلك زميله أوشوين أندريس الذي تعرض للطعن حتى الموت في عام 2023.

    وأضاف خوانتينو، أن نجله اتصل به، وقال له إنه لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، لينطلق والده إلى شقته للاطمئنان عليه، ولكن الوقت قد فات، فيما تشير تقارير غير مؤكدة، بأن الوالد قد عثر على نجله "مشنوقًا" في الحمّام.

    ورفضت صديقته أديندورف التعليق على نبأ وفاته، فيما نشرت رسالة وداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة "لا توجد كلمات تصف الألم الذي أشعر به. ارقد بسلام يا حبيبي، شكرًا لك على كل ذكرى، وكل ضحكة، وكل عناق، وكل لحظة قضيناها معًا. لم تكن فقط حب حياتي، بل كنت أيضًا أكبر داعم لي وأفضل صديق".

    • إعلان
  • Jayden Adams, Mamelodi Sundowns, March 2026Backpage

    حفل تأبين آدامز

    وقال ممثل اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا، خلال مراسم حفل تأبين آدامز "لم يكن جايدن مجرد لاعب كرة قدم، بل كان منارة أمل، وروحًا لطيفة، وشابًا كانت فصول حياته الأكثر إشراقًا تُكتب أمام أعيننا مباشرة. في الخامسة والعشرين من عمره فقط، كان قد وصل إلى آفاق لا يحلم بها إلا القليل، ومع ذلك، فقد انتهت رحلته بشكل مفجع، تاركة لنا أن نتصارع مع مدى هشاشة هذه الحياة وزوالها".

  • رد فعل أسرته بعد وفاته

    وتحدث بريندين جونسون، المرشد الشخصي لأدامز، نيابة عن العائلة إلى موقع «Soccer Laduma» لتأكيد هذا الخبر المفجع، معربًا عن الحزن الجماعي الذي ينتاب أولئك الذين عرفوا لاعب خط الوسط عن كثب.

    وقال: «في هذه اللحظة، لا تزال المشاعر جريحة، كما تعلمون، لا تزال المشاعر حزينة».

    "لا ترغب العائلة في أن يتم الاتصال بها الآن، فلن تكون قادرة على الرد على أي شخص.

    "لقد مزق هذا الفقدان قلوب الجميع، فقد عدنا للتو من كأس العالم، ثم تلقينا مثل هذا الخبر، كما تعلمون.

    "لقد أجريت محادثة حميمة معه يوم الخميس، وكان الشاب متفائلًا جدًّا بالعودة، وبأنه سيتمكن من العودة بعد كأس العالم والمضي قدمًا، كما تعلمون، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، وعلمًا بما ينتظره، كان مستعدًا.

    "لم يكن يضيع وقته، بل كان يقضيه في المنزل مع عائلته. لذا في هذه اللحظة، لا أجد حتى الكلمات لأقولها، لكننا نطلب احترام خصوصية العائلة.

    "نعم، يمكنني أن أقول لكم إنه توفي. لم يتوقع أحد هذا"، قال جونسون.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل