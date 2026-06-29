أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، أن نيمار في "حالة جيدة"، لكنه ألمح إلى أن المهاجم سيبدأ مرة أخرى على مقاعد البدلاء في مباراة دور الـ32 من كأس العالم يوم الإثنين أمام اليابان. وكان نجم فريق سانتوس قد سجل عودته التي طال انتظارها إلى الساحة الدولية كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة الختامية لـ "السيليساو" في دور المجموعات ضد اسكتلندا.
"جاهز ولكن!".. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من موقعة اليابان ويرد على استفزازات الساموراي
بدء كأس العالم من مقاعد البدلاء
لقد واجه نيمار طريقاً محفوفاً بالصعاب نحو كأس العالم 2026، بعد أن عانى سابقاً من إصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر 2023. كما غاب المهاجم الأسطوري عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) أبعدته عن المباريات الافتتاحية ضد المغرب وهايتي. وأخيراً، سجل عودته المرتقبة خلال فوز البرازيل في ختام دور المجموعات على اسكتلندا، لينهي غياباً دام ثلاث سنوات عن المنتخب الوطني. لكن ظهوره القصير منح الجماهير أملاً في مشاركته بصفة أساسية خلال مراحل خروج المغلوب.
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أنشيلوتي يضبط التوقعات حول نيمار
على الرغم من حالة الإثارة والترقب التي أحاطت بعودته، يدعو أنشيلوتي إلى توخي الحذر مع انطلاق أدوار خروج المغلوب، مشيراً إلى أن المهاجم الأسطوري ليس جاهزاً بعد لخوض 90 دقيقة كاملة. وفي حديثه قبل مواجهة الإثنين، تطرق أنشيلوتي إلى حالة اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً.
وقال أنشيلوتي للصحفيين: "لقد تطور نيمار بشكل جيد للغاية. أعتقد أنه تحسن كثيراً في الأسبوع الماضي. من المؤسف أنه لم يتمكن من التدرب طوال الوقت الذي قضاه معنا. يمكنه أن يلعب أكثر من 15 دقيقة، فهو في حالة جيدة، لكن الأمر يعتمد بشكل كبير على سياق المباراة وكيفية تطور الأحداث".
البرازيل ترفض الانجرار وراء "الألعاب النفسية"
تصاعدت وتيرة التحضيرات لمواجهة دور الـ32 إثر تصريحات أدلى بها مهاجم اليابان كينتو شيوجاي، والذي ألمح إلى أن البرازيل ربما أصبحت قوة متراجعة في عالم كرة القدم. لم يشارك مهاجم فولفسبورج البالغ من العمر 21 عاماً سوى لست دقائق فقط في هذه البطولة، إلا أن تصريحاته أضفت طبقة من التوتر على واحدة من أكثر مواجهات خروج المغلوب إثارة.
غير أن أنشيلوتي سارع إلى إغلاق الباب أمام أي تراشق لفظي، مشدداً على أن فريقه يركز فقط على ما يدور داخل المستطيل الأخضر. وأوضح التكتيكي الإيطالي: "لن أكرر ما يقوله الآخرون. نحن نركز على المباراة، وعلى جودة الخصم، وعلى التحضير الجيد لتجنب المشاكل". وأضاف: "هذا هو جوهر التحضير للمباريات. نحن لا نمارس ما يسمونه في إنجلترا بـ (الألعاب النفسية).. كيف تقولون ذلك بالبرتغالية؟ ألعاب نفسية.. نحن لن ننزلق إلى هذا المنزلق".
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مستوى اليابان المبهر يشكل تهديداً
في حين تدخل البرازيل المواجهة كمرشح مفضل للفوز، إلا أنها تصطدم بمنتخب ياباني أثبت أنه خصم عنيد وعصي على الانكسار على الساحة الدولية. يمتلك "محاربو الساموراي" حالياً سلسلة خالية من الهزائم تمتد لـ 10 مباريات، وتتضمن انتصاراً مذهلاً بنتيجة 3-2 على البرازيل في طوكيو، وفوزاً على إنجلترا في ملعب ويمبلي.
ومن المؤكد أن أنشيلوتي لم ينسَ المباراة الودية التي أقيمت في أكتوبر الماضي في طوكيو، حيث تقدمت البرازيل في الشوط الأول قبل أن تقلب اليابان الطاولة في الشوط الثاني. وكانت اليابان قد أنهت دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعة السادسة بعد تعادلها 2-2 مع هولندا، وسحقها لتونس برباعية نظيفة 4-0، وتعادلها الإيجابي 1-1 مع السويد.