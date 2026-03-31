جاني إنفانتينو يعترف بعدم وجود خطة بديلة بشأن إيران، في الوقت الذي يتطرق فيه رئيس الفيفا إلى تهديد الانسحاب من كأس العالم

أصر إنفانتينو على أن كرة القدم يجب أن تكون قوة موحدة رغم تعقيدات «العالم الواقعي»، مؤكدًا أنه تلقى تأكيدات شخصية من البيت الأبيض بأن الوفد الإيراني سيُسمح له بالمشاركة.

وفي مقابلة مع قناة N+، صرح رئيس الفيفا قائلاً: "إيران تمثل شعبها، سواء الذين يعيشون في إيران أو الذين يعيشون في الخارج. لقد تأهلوا لكأس العالم هذه على أرض الملعب؛ كانوا فريقاً تأهل في وقت مبكر جداً. إنها دولة مجنونة بكرة القدم. نريدهم أن يلعبوا؛ وسوف يلعبون في كأس العالم، ولا توجد خطط بديلة (ب أو ج أو د)؛ إنها الخطة أ. نحن نعيش في العالم الحقيقي ونعرف ما هي الحالة، وهي معقدة للغاية، لكننا نعمل وسنحرص على أن تلعب إيران في كأس العالم هذه في أفضل الظروف".